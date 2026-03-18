Streda 18. marec 2026
Kanadská centrálna banka ponechala úrokové sadzby nezmenené

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Ottawa 18. marca (TASR) - Kanadská centrálna banka ponechala hlavnú úrokovú sadzbu nezmenenú, uviedla však, že „je pripravená reagovať“, ak by vojna na Blízkom východe viedla k zrýchleniu inflácie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Bank of Canada v stredu oznámila, že kľúčovú úrokovú sadzbu ponechala na hodnote 2,25 %. Na tejto úrovni ju tak nechala tretíkrát po sebe, pričom banka v minulom období tvrdila, že hlavnú sadzbu by chcela držať na stabilnej úrovni dovtedy, dokiaľ sa nevyjasnia obchodné vzťahy medzi Kanadou a USA.

Avšak vojna na Blízkom východe, ktorú rozpútali útoky Izraela a USA na Irán, znamená pre vyhliadky kanadskej ekonomiky novú neistotu. To platí aj pre infláciu, ktorá by sa podľa banky mohla v dôsledku rastu cien energií výrazne zrýchliť.

Vojna na Blízkom východe spôsobila výraznejšie výkyvy vo svetových cenách energií a na finančných trhoch a zvýšila riziká pre svetovú ekonomiku,“ uviedla Bank of Canada s tým, že rozsah a trvanie konfliktu, a tým aj rozsah ekonomických dôsledkov, sú mimoriadne neisté. Dodala však, že počká na ďalší vývoj situácie a podľa toho bude reagovať.
