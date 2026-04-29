Kanadská centrálna banka potvrdila úrokové sadzby
Centrálna banka zopakovala, že bude naďalej monitorovať bezprostredný vplyv vojny na infláciu.
Autor TASR
Toronto 29. apríla (TASR) - Kanadská centrálna banka v stredu už na štvrtom zasadnutí v rade ponechala svoju kľúčovú úrokovú sadzbu na úrovni 2,25 %, pričom varovala, že bude musieť zasiahnuť, ak inflácia spôsobená vojnou na Blízkom východe pretrvá. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Vojna v Iráne viedla k prudkému zvýšeniu cien energií a narušeniam dopravy, v dôsledku čoho sa znížili rastové vyhliadky v krajinách dovážajúcich ropu a zvýšila inflácia na celom svete,“ uviedla vo vyhlásení Bank of Canada. Centrálna banka zopakovala, že bude naďalej „monitorovať bezprostredný vplyv vojny na infláciu“ a zopakovala, že v reakcii na dočasné výkyvy cien ropy nepristúpi k zvýšeniu sadzieb. Zdôraznila však, že „nedopustí, aby vyššie ceny energií viedli k pretrvávajúcej inflácii“, a uviedla, že je „pripravená reagovať podľa potreby“. Prognózy vývoja inflácie sú podľa centrálnej banky „založené na predpoklade, že ceny ropy klesnú“.
