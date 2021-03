Kanadská centrálna banka svoju kľúčovú úrokovú sadzbu nezmenila

Ottawa 10. marca (TASR) - Kanadská centrálna banka svoju kľúčovú úrokovú sadzbu v stredu nezmenila a ponechala ju na úrovni 0,25 %. Uviedla pritom, že ekonomika stále potrebuje podporu napriek nedávnemu nečakanému oživeniu, ktoré viedlo k zlepšeniu prognóz.



Bank of Canada (BoC) skonštatovala, že kanadská ekonomika zvláda druhú vlnu pandémie nového koronavírusu a opatrenia na jej zastavenie lepšie, ako pôvodne predpokladala. Preto teraz odhaduje, že v 1. štvrťroku vykáže ekonomika skôr pozitívny ako negatívny výsledok, s ktorým počítala ešte v januári.



Kanadská banka však upozornila, že bude pravdepodobne držať úrokové sadzby na rekordne nízkej úrovni do roku 2023. BoC bude pokračovať aj vo svojom bezprecedentnom programe kvantitatívneho uvoľňovania, v rámci ktorého investuje týždenne do nákupu cenných papierov 4 miliardy kanadských dolárov (2,66 miliardy eur) s cieľom zvýšiť ponuku peňazí a podporiť poskytovanie úverov a investície.



Podľa BoC sa globálna ekonomika zotavuje z dôsledkov pandémie, ale toto zotavovanie je v jednotlivých regiónoch a odvetviach nerovnomerné. Takže aj napriek priaznivejším krátkodobým vyhliadkam, ako sa pôvodne odhadovalo, je kanadská ekonomika podľa banky stále slabá a pretrváva "značná neistota v oblasti vývoja vírusu aj hospodárskeho rastu".



(1 EUR = 1,5041 CAD)