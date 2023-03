Kanadská centrálna banka svoju kľúčovú úrokovú sadzbu nezmenila

Ottawa 8. marca (TASR) - Kanadská centrálna banka (Bank of Canada, BoC) v stredu ponechala svoju kľúčovú jednodňovú úrokovú sadzbu nezmenenú na úrovni 4,5 %, keďže inflácia sa zmiernila. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters. BoC sa tak stala prvou veľkou centrálnou bankou, ktorá prerušila cyklus zvyšovania úrokov v rámci boja proti inflácii, keďže tlaky na ceny sa podľa prognóz zmierňujú.



Banka za uplynulý rok zdvihla sadzby osemkrát za sebou, vrátane januára 2023, celkovo o 425 bázických bodov, aby skrotila infláciu. Tá vlani vyvrcholila na úrovni 8,1 %, ale do januára sa tempo jej rastu spomalilo na 5,9 %, čo je stále takmer trojnásobok cieľa BoC na úrovni 2 %.



Banka začala zvyšovať sadzby z rekordného minima v marci 2022, väčšinou o 50 až 75 bázických bodov, čo guvernér banky Tiff Macklem opísal ako "nezvyčajne veľké" nárasty.



Minulý mesiac však BoC naznačila, že prichádza pauza, keďže inflácia sa spomaľuje a vyššie úrokové sadzby sa začínajú premietať do výkonu ekonomiky.



V stredu banka uviedla, že hospodársky rast je o niečo nižší, ako očakávala, zatiaľ čo výdavky domácností a podnikové investície zoslabli spolu so spomalením domáceho a zahraničného dopytu. Trh práce zostáva pritom "veľmi napätý", ale miernejšie zvýšenie cien energií, tovarov dlhodobej spotreby a niektorých služieb pomohlo skrotiť infláciu.



"So slabým ekonomickým rastom v najbližších štvrťrokoch sa očakáva zmiernenie tlakov na trhu produktov a práce," uviedla banka. "To by malo spomaliť rast miezd a zvýšiť tiež konkurenčné tlaky, čím sa firmám sťaží prenos vyšších nákladov na spotrebiteľov," dodala.



Kanadská centrálna banka vo vyhlásení uviedla, že bude pokračovať v analýze vývoja ekonomiky a vplyvu predchádzajúceho zvýšenia úrokových sadzieb. A je pripravená obnoviť zvyšovanie nákladov na pôžičky, ak to bude potrebné na dosiahnutie 2-% inflačného cieľa.



Väčšina z 32 ekonómov, ktorých minulý týždeň oslovila agentúra Reuters, odhaduje, že BoC pravdepodobne ponechá sadzby nezmenené do konca tohto roka.