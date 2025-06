Kanadská centrálna banka úrokové sadzby nemenila

Ottawa 4. júna (TASR) - Kanadská centrálna banka ponechala v stredu hlavnú úrokovú sadzbu na úrovni 2,75 %. Je to druhé zasadnutie v rade, čo banka ponechala úrokové sadzby nezmenené po predchádzajúcich mesiacoch výraznej redukcie. Uviedla, že vzhľadom na súčasnú neistotu spojenú s nevyspytateľnou obchodnou politikou amerického prezidenta Donalda Trumpa musí byť opatrná. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters.



Bank of Canada (BoC) uviedla, že vychádzala z neistoty súvisiacej s americkými dovoznými clami, z vývoja domácej ekonomiky a inflácie, najmä jadrovej. V dôsledku kombinácie týchto faktorov sa rozhodla ponechať úrokové sadzby na pôvodnej úrovni s tým, že počká na ďalšie informácie o americkej obchodnej politike.



Trump v minulých mesiacoch oznámil a potom zasa pozastavil viaceré clá na kanadské produkty. Kanada na to reagovala odvetnými opatreniami. Najnovšie Trump zasiahol kanadský priemysel vysokými clami na dovoz ocele a hliníka, ktoré zvýšil z 25 % na 50 %. Zvýšené clá začali platiť v stredu.



Podľa BoC Trumpova administratíva pokračuje „vo zvyšovaní a znižovaní viacerých ciel“. USA síce začali rokovania s niektorými krajinami vrátane Kanady, avšak „výsledok týchto diskusií je veľmi neistý“ a „USA hrozia ďalšími obchodnými sankciami“.



Banka nevylúčila, že k redukcii pristúpi v nasledujúcom období. Urobí tak v prípade, že v dôsledku amerických ciel dôjde k oslabeniu rastu ekonomiky.



Čo sa týka inflácie, medziročná inflácia v Kanade sa v apríli zmiernila na 1,7 % z 2,3 % v predchádzajúcom mesiaci, avšak bankou viac sledovaná jadrová inflácia zaznamenala zrýchlenie. Po marcovej hodnote 2,2 % zrýchlila v apríli na 2,5 %.