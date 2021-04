Kanadská centrálna banka zlepšila odhad vývoja ekonomiky

Ottawa 21. apríla (TASR) - Kanadská centrálna banka ponechala v stredu úrokové sadzby nezmenené, výrazne zlepšila však prognózu vývoja ekonomiky. To posilnilo očakávania, že banka pristúpi k zvyšovaniu úrokových sadzieb skôr, než sa pôvodne čakalo.



Bank of Canada ponechala v stredu hlavnú úrokovú sadzbu na pôvodnej úrovni 0,25 %. Zároveň dodala, že ekonomika sa vyvíja lepšie, než sa očakávalo na začiatku roka, a pandémia nového koronavírusu by nemala mať na budúci vývoj ekonomiky "taký škodlivý vplyv", ako sa predtým predpokladalo. To posilnilo očakávania, že úrokové sadzby začne banka zvyšovať o niečo skôr, namiesto roka 2023 už v 2. polroku budúceho roka.



Centrálna banka uviedla, že kanadský hrubý domáci produkt (HDP) by mal tento rok vzrásť o 6,5 %. To je výrazné zlepšenie rastu v porovnaní s januárovým odhadom na úrovni 4 %. V budúcom roku sa však tempo rastu spomalí, a to výraznejšie, než banka predpokladala v januári. Vtedy uvádzala rast v roku 2022 na úrovni 4,8 %, teraz počíta s rastom o 3,7 %.



Bank of Canada výrazne zlepšila aj odhad vývoja ekonomiky Spojených štátov, ktoré sú najväčším obchodným partnerom Kanady. Očakáva, že rast dosiahne 7 %, zatiaľ čo pôvodne počítala s rastom ekonomiky o 5 %.