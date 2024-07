Kanadská centrálna banka znížila hlavnú úrokovú sadzbu

Ottawa 24. júla (TASR) - Kanadská centrálna banka znížila v stredu svoju hlavnú úrokovú sadzbu na 4,5 % z úrovne 4,75 % po tom, ako na predchádzajúcom zasadnutí v júni pristúpila k prvej redukcii základného úroku za viac než štyri roky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Vzhľadom na to, že všeobecné cenové tlaky naďalej ustupujú a očakáva sa, že inflácia sa priblíži k 2 %, Rada guvernérov sa rozhodla znížiť základnú úrokovú sadzbu o ďalších 25 bázických bodov," uviedla Bank of Canada vo vyhlásení.



Centrálna banka začala zvyšovať sadzby z rekordného minima 0,25 % v marci 2022 v snahe skrotiť prudko rastúcu infláciu. Sadzbu nakoniec držala takmer rok na úrovni 5,0 %, čo bola najvyššia hodnota za posledné dve desaťročia.



Po neočakávanom májovom raste medziročná miera inflácie v Kanade v júni klesla na 2,7 %, čím sa otvorila cesta k ďalšiemu zníženiu úrokových sadzieb, uviedla Bank of Canada. Hospodársky rast sa podľa banky v prvej polovici tohto roka pravdepodobne zrýchli na približne 1,5 %.