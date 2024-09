Kanadská centrálna banka znížila kľúčovú úrokovú sadzbu

Ottawa 4. septembra (TASR) - Kanadská centrálna banka znížila v stredu úrokové sadzby. Znamená to tretiu redukciu úrokov po sebe, pričom rozsah zníženia opätovne dosiahol štvrť percentuálneho bodu. Banka tak rozhodla v reakcii na slabý rast ekonomiky a naopak, zmierňujúcu sa infláciu. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.



Bank of Canada uviedla, že kľúčovú úrokovú sadzbu znížila na 4,25 % zo 4,50 %, čo bola úroveň, na ktorú ju zredukovala koncom júla. K prvému zníženiu pristúpila centrálna banka začiatkom júna, pričom to bola prvá redukcia za štyri roky. Vtedy hlavnú sadzbu rovnako zredukovala o 25 bázických bodov.



Guvernér Tiff Macklem poukázal najmä na slabé tempo rastu ekonomiky. Zároveň dodal, že v prípade, že hospodárstvo bude potrebovať výraznejšiu podporu, banka je pripravená aj na rozsiahlejšiu redukciu sadzieb.



K ďalšiemu uvoľneniu menovej politiky pristúpila kanadská centrálna banka aj vzhľadom na vývoj miery inflácie. Tá dosiahla v júli 2,5 %, čo je síce vyššia úroveň než inflačný cieľ (2 %), je to však najnižší rast spotrebiteľských cien za 40 mesiacov.