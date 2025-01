Kanadská centrálna banka znížila kľúčovú úrokovú sadzbu

Ottawa 29. januára (TASR) - Kanadská centrálna banka v stredu znížila svoju kľúčovú úrokovú sadzbu, už šiestykrát po sebe a to o 25 bázických bodov na 3 %. Zhoršila prognózy rastu ekonomiky, keďže sa obáva ciel v USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Nový americký prezident Donald Trump sľubuje, že v sobotu (1. 2.) zavedie clo vo výške 25 % na všetok dovoz z Kanady. Až 75 % všetkého exportu tovaru a služieb z Kanady pritom smeruje do Spojených štátov.



"Dlhotrvajúci a rozsiahly obchodný konflikt by vážne poškodil hospodársku aktivitu v Kanade," povedal guvernér Bank of Canada Tiff Macklem. Vyhliadka na takúto vojnu vrhá tieň na vyhliadky kanadskej ekonomiky.



Podľa Macklema veľké zvýšenie ciel bude mať na Kanadu počiatočný, jednorazový vplyv, ktorému menová politika nemôže príliš pomôcť. "Nechceme však vidieť, že počiatočné zvýšenie cenovej hladiny sa začne premietať do iných cien a miezd, a potom sa stane trvalou infláciou," povedal.



Ak sa inflačné tlaky prejavia rýchlejšie ako deflačné tlaky, "menová politika sa bude musieť viac zamerať na ochranu pred pretrvávajúcou infláciou", povedal bez toho, aby spomenul vyššie sadzby.



S ohľadom na hypotetický scenár banka vo svojej správe o menovej politike uviedla, že ak Kanada a ďalšie štáty zavedú odvetné clo vo výške 25 % na dovoz z USA, mohlo by to znížiť rast kanadskej ekonomiky o 2,5 percentuálneho bodu v prvom roku a o ďalších 1,5 percentuálneho bodu v druhom roku.



Inflácia sa pritom pohybuje okolo stredu cieľového rozpätia banky 1 % až 3 %, ale ekonomický rast je stále pomalý. Bank of Canada v stredu zároveň zhoršila výhľad hospodárskeho rastu krajiny v roku 2025 na 1,8 % z 2,1 %, ktoré očakávala vlani v októbri. Aj v roku 2026 predpovedá rast ekonomiky o 1,8 % namiesto o 2,3 %.



Centrálna banka zvýšila svoju prognózu inflácie v roku 2025 na 2,3 % z 2,2 % a v roku 2026 na 2,1 % z 2 %. Tieto projekcie pritom nezohľadňujú možné americké clá.