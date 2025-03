Kanadská centrálna banka znížila základnú sadzbu na 2,75 %

Ottawa 12. marca (TASR) - Kanadská centrálna banka v stredu znížila svoju hlavnú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov na 2,75 % a zároveň varovala, že zvýšené obchodné napätie by mohlo narušiť hospodársky rast po silnom začiatku roka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Kanadská ekonomika vstúpila do roku 2025 s nízkou infláciou a robustným rastom hrubého domáceho produktu (HDP), "zvýšené obchodné napätie a clá zavedené Spojenými štátmi však pravdepodobne spomalia tempo hospodárskej aktivity a zvýšia inflačné tlaky v Kanade," uviedla centrálna banka vo vyhlásení.



Siedme zníženie sadzieb v rade sa vďaka klesajúcej inflácii všeobecne očakávalo. Inflácia, ktorá sa v súčasnosti nachádza na úrovni 1,9 %, by podľa novej prognózy centrálnej banky v marci mohla vzrásť na 2,5 %.



Hospodársky rast bol v poslednom období silnejší, než sa očakávalo, ale "všadeprítomná neistota spôsobená neustále sa meniacimi colnými hrozbami USA obmedzuje zámery spotrebiteľov míňať a plány podnikov zamestnávať a investovať", vysvetlila centrálna banka.