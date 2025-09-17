< sekcia Ekonomika
Kanadská centrálna banka znížila základnú sadzbu na 2,5 %
Centrálna banka na záver svojho septembrového zasadnutia skonštatovala, že protekcionizmus USA evidentne ovplyvňuje globálnu ekonomiku, v ktorej sa prejavujú náznaky spomaľovania.
Autor TASR
Montreal 17. septembra (TASR) - Kanadská centrálna banka v stredu znížila svoju kľúčovú úrokovú sadzbu o štvrtinu percentuálneho bodu na 2,5 %. Od marca tohto roka ju držala na stabilnej úrovni, keďže vyhodnocovala vplyv colnej politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa na domácu ekonomiku, ktorá je vo veľkej miere závislá na vývoze do Spojených štátov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Centrálna banka na záver svojho septembrového zasadnutia skonštatovala, že protekcionizmus USA evidentne ovplyvňuje globálnu ekonomiku, v ktorej sa prejavujú náznaky spomaľovania. Hrubý domáci produkt (HDP) Kanady v druhom polroku 2025 klesol o 1,5 %, pričom clá a obchodná neistota výrazne ovplyvnili ekonomickú aktivitu, poznamenala banka. V prvom štvrťroku kanadskí vývozcovia ešte profitovali zo silného dopytu v Spojených štátoch, kde ich obchodní partneri hromadili zásoby pred nadobudnutím účinnosti nových ciel. V druhom kvartáli sa kanadský export prepadol o 27 %.
Tovary, ktoré sú obsiahnuté v existujúcej severoamerickej dohode o voľnom obchode, zatiaľ v USA zostávajú oslobodené od ciel. Vysoké clá na kľúčové produkty, najmä automobily, oceľ a hliník, však už spôsobujú ťažkosti kanadskej ekonomike.
Straty pracovných miest sa vo veľkej miere koncentrujú v odvetviach, ktoré sú citlivé na medzinárodný obchod, zatiaľ čo v zostávajúcej časti ekonomiky sa rast zamestnanosti spomaľuje, uviedla centrálna banka s tým, že bude pozorne sledovať, ako sa zmeny v dodávateľských reťazcoch odrážajú na cenách pre spotrebiteľov a inflačných očakávaniach.
Centrálna banka na záver svojho septembrového zasadnutia skonštatovala, že protekcionizmus USA evidentne ovplyvňuje globálnu ekonomiku, v ktorej sa prejavujú náznaky spomaľovania. Hrubý domáci produkt (HDP) Kanady v druhom polroku 2025 klesol o 1,5 %, pričom clá a obchodná neistota výrazne ovplyvnili ekonomickú aktivitu, poznamenala banka. V prvom štvrťroku kanadskí vývozcovia ešte profitovali zo silného dopytu v Spojených štátoch, kde ich obchodní partneri hromadili zásoby pred nadobudnutím účinnosti nových ciel. V druhom kvartáli sa kanadský export prepadol o 27 %.
Tovary, ktoré sú obsiahnuté v existujúcej severoamerickej dohode o voľnom obchode, zatiaľ v USA zostávajú oslobodené od ciel. Vysoké clá na kľúčové produkty, najmä automobily, oceľ a hliník, však už spôsobujú ťažkosti kanadskej ekonomike.
Straty pracovných miest sa vo veľkej miere koncentrujú v odvetviach, ktoré sú citlivé na medzinárodný obchod, zatiaľ čo v zostávajúcej časti ekonomiky sa rast zamestnanosti spomaľuje, uviedla centrálna banka s tým, že bude pozorne sledovať, ako sa zmeny v dodávateľských reťazcoch odrážajú na cenách pre spotrebiteľov a inflačných očakávaniach.