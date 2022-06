Kanadská centrálna banka zvýšila hlavnú úrokovú sadzbu

Ottawa 1. júna (TASR) - Kanadská centrálna banka zvýšila v stredu kľúčovú úrokovú sadzbu o 50 bázických bodov na 1,5 %. Hlavnú sadzbu tak zvýšila v rovnakom rozsahu ako na predchádzajúcom zasadnutí, pričom nevylúčila, že v tomto tempe zvyšovania úrokov môže pokračovať aj v nasledujúcom období. Banka tak reaguje na infláciu, ktorá dosiahla vyše 30-ročné maximum. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a AFP.



Bank of Canada v stredu uviedla, že medziročná miera inflácie dosiahla v apríli 6,8 %. To bol najvyšší rast spotrebiteľských cien od januára 1991, pod ktorý sa podpísali najmä prudko rastúce ceny energií a potravín, pričom v prípade potravín vzrástli ceny najprudšie od začiatku 80. rokov minulého storočia.



Banka v tejto súvislosti uviedla, že "predpokladá, že inflácia sa bude v najbližšom období ešte zrýchľovať". Inflačný cieľ pritom kanadská centrálna banka stanovila na 2 %. Práve z tohto dôvodu Bank of Canada signalizovala zvýšenie úrokových sadzieb aj na ďalších zasadnutiach. Analytici odhadujú, že už na najbližšom zasadnutí v júli banka posunie hlavnú úrokovú sadzbu nahor o ďalších 50 bázických bodov.