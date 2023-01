Kanadská centrálna banka zvýšila kľúčový úrok o 25 bázických bodov

Ottawa 25. januára (TAS) - Kanadská centrálna banka (Bank of Canada, BoC) v stredu na svojom prvom zasadnutí v roku 2023 opäť zvýšila svoju kľúčovú úrokovú sadzbu, už ôsmykrát za necelý rok, keďže sa snaží skrotiť infláciu. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Konkrétne, banka zvýšila svoju jednodňovú sadzbu o 25 bázických bodov na 4,5 % tak, ako trhy očakávali. Ide o najvyššiu úrokovú sadzbu v krajinách skupiny G7, najbohatších ekonomík sveta, od roku 2007, ale jej nárast o 25 bázických bodov bol najmenší od marca 2022. Na ilustráciu, na začiatku roka 2022 bola táto sadzba na rekordnom minime 0,25 %.



BoC naznačila tiež koniec cyklu agresívneho sprísňovania menovej politiky, ak sa bude ekonomika vyvíjať tak, ako predpokladá.



Predstavitelia banky však zdôraznili, že domácnosti naďalej pociťujú tlak vyššej inflácie, keďže ceny potravín a bývania stále stúpajú, aj keď nižšie ceny benzínu priniesli v decembri spomalenie inflácie na 6,3 % z júnového maxima 8,1 %.



Krátkodobé inflačné očakávania však zostávajú zvýšené, no BoC predpokladá sa, že neskôr v priebehu roka výrazne klesnú.



Banka odhaduje, že kanadská ekonomika vzrástla v roku 2022 o 3,6 %, ale je pravdepodobné, že sa sa jej rast v prvej polovici aktuálneho roka zastaví, kým sa v druhej polovici zrýchli.



V roku 2023 predpokladá banka rast ekonomiky o približne 1 % a v roku 2024 o zhruba 2 %. Predpovedá tiež, že nižšie ceny energií, lepšie podmienky v globálnom dodávateľskom reťazci a séria zvyšovania úrokových sadzieb znížia infláciu do polovice roku 2023 na "približne 3 % a v roku 2024 na cieľovú úroveň 2 %".