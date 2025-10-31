< sekcia Ekonomika
Kanadská ekonomika klesla, v 3. kvartáli by však mohla recesii uniknúť

Autor TASR
Ottawa 31. októbra (TASR) - Kanadská ekonomika zaznamenala v auguste pokles, zatiaľ čo trhy počítali so stagnáciou. Nečakaný pokles hospodárstva tak znamená, že za prvé dva mesiace 3. štvrťroka nevykázala kanadská ekonomika žiadny rast. Rozhodujúci tak bude vývoj za september, pričom podľa predbežných odhadov by sa ekonomika Kanady mala v 3. kvartáli recesii vyhnúť. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá zverejnila najnovšie údaje kanadského štatistického úradu.
Kanadská ekonomika klesla v auguste o 0,3 % po nahor revidovanom raste za júl, ktorý predstavoval rovnako 0,3 %. Za dva mesiace 3. štvrťroka tak kanadská ekonomika vykázala nulový rast, uviedol štatistický úrad Statistics Canada. Augustový pokles ekonomiky bol pritom už štvrtým za posledných päť mesiacov.
Vývoj hospodárstva za celý 3. štvrťrok tak bude závisieť od vývoja ekonomiky v septembri. Predbežné údaje naznačujú, že v septembri zaznamenala ekonomika mierny rast o 0,1 %.
Ak sa to potvrdí, Kanada sa vyhne technickej recesii, ktorá by jej inak hrozila, keďže za 2. štvrťrok zaznamenala oproti predchádzajúcemu štvrťroku pokles. Technická recesia je definovaná ako medzikvartálny pokles ekonomiky dva štvrťroky po sebe.
V 2. kvartáli ekonomiku Kanady výrazne ovplyvnili americké dovozné clá a celková neistota v medzinárodnom obchode. To zasiahlo do kľúčového vývozu, čo sa odrazilo na celkovom vývoji hospodárstva.
