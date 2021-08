Kanadská ekonomika v 2. kvartáli nečakane klesla

Ottawa 31. augusta (TASR) - Po troch štvrťrokoch rastu zaznamenala kanadská ekonomika v 2. kvartáli tohto roka nečakaný pokles. Podľa ekonómov sa pod to podpísalo zníženie exportu a aktivity na trhu nehnuteľností. Poukázali na to údaje, ktoré v utorok zverejnil kanadský štatistický úrad.



Podľa štatistikov klesol hrubý domáci produkt (HDP) Kanady v 2. štvrťroku medzikvartálne o 0,3 %. Je to prvý medzištvrťročný pokles po troch kvartáloch rastu, tempo rastu sa však postupne spomaľovalo. Po takmer 9-percentnom raste v 3. štvrťroku 2020 vzrástla ekonomika Kanady vo 4. štvrťroku o 2,2 % a na začiatku tohto roka iba o 1,4 %.



Pod vývoj v 2. kvartáli tohto roka sa podpísal výrazný pokles aktivity spojenej s predajom nehnuteľností. Navyše problémy s dodávkami komponentov, najmä pre automobilový priemysel, viedli zasa k poklesu exportu o 4 %.



Na anualizovanej báze klesla kanadská ekonomika v 2. kvartáli tohto roka o 1,1 %. Analytici oslovení agentúrou Reuters pritom očakávali rast o 2,5 %.