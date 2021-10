Kanadská firma Rock Tech postaví v Nemecku závod na rafináciu lítia

Berlín 11. októbra (TASR) - Kanadská spoločnosť Rock Tech v pondelok oznámila, že v Nemecku plánuje postaviť závod na rafináciu lítia, kľúčového prvku pri výrobe batérií, ktorý bude podporovať miestne automobilky pri prechode na elektrické vozidlá.



Závod, ktorý spoločnosť Rock Tech označila za "prvý v Európe", bude vyrábať približne 24.000 ton hydroxidu lítneho ročne - ekvivalent potrebný na batérie pre 500.000 elektrických automobilov.



Spoločnosť plánuje investovať 470 miliónov eur do závodu v Gubene neďaleko poľských hraníc, 80 kilometrov od už čoskoro dokončenej továrne na výrobu elektromobilov Tesla v Grünheide. S rafináciou lítia v závode sa má začať v roku 2024.



Významná časť z 38 nových projektov výroby batérií v Európe sa bude nachádzať v Nemecku, tradičnej automobilovej veľmoci.



Poloha závodu ponúka "najlepšie podmienky na to, aby sa stal centrálnou časťou hodnotového reťazca batérií", uvádza sa vo vyhlásení Rock Tech.



Tesla, priekopník vo výrobe elektromobilov, chce rozšíriť svoju továreň v neďalekom Grünheide o produkciu batériových článkov pre jej vozidlá s podporou nemeckého štátu.



Aj tradičné domáce automobilky v Nemecku prechádzajú na elektrické vozidlá a uzatvárajú zmluvy na výrobu batérií.



Nemecký koncern Volkswagen sa spojil so švédskou spoločnosťou Northvolt a automobilka BMW minulý mesiac oznámila, že prevezme podiel vo francúzsko-nemeckom výrobcovi batérií Automotive Cells Company.



Rock Tech bude továreň v Gubene zásobovať predovšetkým surovinami zo svojej bane v Kanade, ale plánuje tiež využívať v čoraz väčšej miere recyklované lítium z použitých batérií.



"Približne 50 % kovu bude do roku 2030 pochádzať z tohto zdroja," uviedla spoločnosť.