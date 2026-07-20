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Kanadská medziročná inflácia v júni ustúpila z dvojročného maxima
Oslabeniu inflácie pomohlo spomalenie medziročného rastu cien benzínu vďaka obnoveniu exportu energií z Blízkeho východu.
Autor TASR
Ottawa 20. júla (TASR) - Medziročná inflácia v Kanade sa v júni spomalila na 2,8 % po tom, ako sa v predošlom mesiaci vyšplhala na dvojročné maximum 3,2 %. Zmiernila sa pritom ešte výraznejšie, ako očakával trh, ktorý odhadoval, že sa spomalí na 2,9 %. Vyplýva to z údajov, ktoré v pondelok zverejnil kanadský štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Oslabeniu inflácie pomohlo spomalenie medziročného rastu cien benzínu vďaka obnoveniu exportu energií z Blízkeho východu. V júni boli ceny benzínu v Kanade medziročne vyššie o 20,5 % po tom, ako sa v máji medziročne zvýšili o 33,2 %. Rast cien v segmente dopravy sa tak spomalil na 6,7 % z májových 9 %. Spomalil sa aj rast cien potravín na 3,5 % z úrovne 3,8 % a tiež rast cien bývania na 1,5 % z májových 1,7 %.
Medzimesačne sa celková hladina spotrebiteľských cien v Kanade v júni znížila o 0,4 %. Prispelo k tomu zlacnenie cien benzínu oproti máju o 10,2 %.
Oslabeniu inflácie pomohlo spomalenie medziročného rastu cien benzínu vďaka obnoveniu exportu energií z Blízkeho východu. V júni boli ceny benzínu v Kanade medziročne vyššie o 20,5 % po tom, ako sa v máji medziročne zvýšili o 33,2 %. Rast cien v segmente dopravy sa tak spomalil na 6,7 % z májových 9 %. Spomalil sa aj rast cien potravín na 3,5 % z úrovne 3,8 % a tiež rast cien bývania na 1,5 % z májových 1,7 %.
Medzimesačne sa celková hladina spotrebiteľských cien v Kanade v júni znížila o 0,4 %. Prispelo k tomu zlacnenie cien benzínu oproti máju o 10,2 %.