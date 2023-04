Kanadská národná banka úrokové sadzby nezmenila

Ottawa 12. apríla (TASR) - Po marci ponechala kanadská centrálna banka kľúčovú úrokovú sadzbu na pôvodnej úrovni aj na svojom aprílovom zasadnutí. Zároveň zlepšila prognózu tohtoročného vývoja ekonomiky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Bank of Canada ponechala kľúčovú úrokovú sadzbu v stredu na pôvodnej úrovni 4,50 %. Sadzba tak zostala nezmenená druhý mesiac po sebe, pričom týmto rozhodnutím v marci sa banka stala prvou veľkou centrálnou bankou, ktorá pozastavila sprísňovanie menovej politiky. Guvernér banky Tiff Macklem vtedy poukázal na spomaľovanie inflácie. Pred marcovým zasadnutím zvýšila kanadská centrálna banka hlavnú úrokovú sadzbu osemkrát po sebe.



Ponechanie sadzby na nezmenenej úrovni aj v apríli analytici očakávali. Počítalo s tým všetkých 33 ekonómov oslovených agentúrou Reuters. Inflácia za február dosiahla 5,2 %, čo predstavuje ročné minimum.



Banka predpokladá, že inflácia sa do polovice tohto roka výrazne zmierni, pričom v danom období by mala dosiahnuť okolo 3 %. V ďalších mesiacoch sa však bude inflácia spomaľovať miernejšie a centrálna banka odhaduje, že inflačný cieľ 2 % dosiahne ku koncu roka 2024. Dôvodom sú vysoké ceny v službách a rast miezd.



Bank of Canada však zároveň zlepšila odhad vývoja ekonomiky v tomto roku. Zatiaľ čo v januári počítala s rastom o 1 %, teraz odhaduje, že kanadská ekonomika dosiahne rast na úrovni 1,4 %.