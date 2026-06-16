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Kanadská spoločnosť Lumina Metals v Poľsku investuje pol miliardy eur
Tusk vystúpil pri príležitosti uvedenia spoločnosti na Varšavskej burze.
Autor TASR
Varšava 16. júna (TASR) - Kanadská spoločnosť Lumina Metals plánuje investovať viac ako 20 miliárd zlotých (471 miliónov eur) do rozvoja ťažby medi a striebra v Lubušskom vojvodstve na západe Poľska. Premiér Donald Tusk v utorok uviedol, že projekt môže posilniť postavenie krajiny ako významného producenta medi pre európsky priemysel a vytvoriť desaťtisíce pracovných miest. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
Tusk vystúpil pri príležitosti uvedenia spoločnosti na Varšavskej burze. Podľa premiéra ide o dlhodobú investíciu plánovanú na niekoľko desaťročí, ktorá zvýši ťažobné kapacity Poľska v oblasti strategických surovín využívaných v moderných technológiách, energetike aj obrannom priemysle.
Podľa neho môže Poľsko vďaka investícii posilniť svoju úlohu v európskych dodávateľských reťazcoch a stať sa jedným z kľúčových producentov medi pre krajiny Európy a NATO.
Súčasťou projektu má byť aj Fond mladých generácií v Lubušskom vojvodstve. Cieľom je prepojiť ekonomické prínosy investície s rozvojom miestnej komunity.
Premiér zároveň označil projekt za dôkaz rastúcej atraktivity Poľska pre zahraničných investorov. Podľa neho sa krajina stáva stabilným a dôveryhodným miestom pre dlhodobé investície napriek bezpečnostným výzvam vyplývajúcim z vojny na Ukrajine.
Tusk pripomenul viaceré nedávno oznámené alebo realizované zahraničné investície a spomenul aj rokovania s taiwanskou spoločnosťou Foxconn o výrobe elektromobilov a o projekte výroby polovodičov. Podľa premiéra by konečné dohody mohli byť uzatvorené po letných prázdninách.
Minister financií a hospodárstva Andrzej Domaňski vo svojom vystúpení dodal, že Poľsko musí využiť súčasné obdobie silného hospodárskeho rastu na ďalší rozvoj ekonomiky. Za priority označil dereguláciu podnikateľského prostredia a investície do energetickej transformácie.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Tusk vystúpil pri príležitosti uvedenia spoločnosti na Varšavskej burze. Podľa premiéra ide o dlhodobú investíciu plánovanú na niekoľko desaťročí, ktorá zvýši ťažobné kapacity Poľska v oblasti strategických surovín využívaných v moderných technológiách, energetike aj obrannom priemysle.
Podľa neho môže Poľsko vďaka investícii posilniť svoju úlohu v európskych dodávateľských reťazcoch a stať sa jedným z kľúčových producentov medi pre krajiny Európy a NATO.
Súčasťou projektu má byť aj Fond mladých generácií v Lubušskom vojvodstve. Cieľom je prepojiť ekonomické prínosy investície s rozvojom miestnej komunity.
Premiér zároveň označil projekt za dôkaz rastúcej atraktivity Poľska pre zahraničných investorov. Podľa neho sa krajina stáva stabilným a dôveryhodným miestom pre dlhodobé investície napriek bezpečnostným výzvam vyplývajúcim z vojny na Ukrajine.
Tusk pripomenul viaceré nedávno oznámené alebo realizované zahraničné investície a spomenul aj rokovania s taiwanskou spoločnosťou Foxconn o výrobe elektromobilov a o projekte výroby polovodičov. Podľa premiéra by konečné dohody mohli byť uzatvorené po letných prázdninách.
Minister financií a hospodárstva Andrzej Domaňski vo svojom vystúpení dodal, že Poľsko musí využiť súčasné obdobie silného hospodárskeho rastu na ďalší rozvoj ekonomiky. Za priority označil dereguláciu podnikateľského prostredia a investície do energetickej transformácie.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)