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Kanadská vláda chce urýchliť rozvoj jadrovej energie
Stratégia predpokladá, že do roku 2035 budú vo výstavbe dva nové reaktory a do roku 2040 bude ďalších päť naplánovaných alebo rozostavaných.
Autor TASR
Calgary 22. júna (TASR) - Kanadská vláda v pondelok predstavila stratégiu na urýchlenie rozvoja jadrovej energie. Cieľom je vybudovať až desať nových veľkých reaktorov a zefektívniť schvaľovanie budúcich projektov, uviedol minister prírodných zdrojov Tim Hodgson. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Stratégia predpokladá, že do roku 2035 budú vo výstavbe dva nové reaktory a do roku 2040 bude ďalších päť naplánovaných alebo rozostavaných. Vláda uviedla, že do apríla 2027 zverejní informácie o podmienkach podpory zo strany federálnej vlády a finančných nástrojoch dostupných pre nové jadrové projekty. Približne 13 % dodávok elektriny v Kanade pochádza z jadrovej energie. Krajina je zároveň druhým najväčším producentom uránu na svete.
Stratégia predpokladá, že do roku 2035 budú vo výstavbe dva nové reaktory a do roku 2040 bude ďalších päť naplánovaných alebo rozostavaných. Vláda uviedla, že do apríla 2027 zverejní informácie o podmienkach podpory zo strany federálnej vlády a finančných nástrojoch dostupných pre nové jadrové projekty. Približne 13 % dodávok elektriny v Kanade pochádza z jadrovej energie. Krajina je zároveň druhým najväčším producentom uránu na svete.