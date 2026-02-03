< sekcia Ekonomika
Kanadská vláda sľubuje podporu výrobcovi lietadiel Bombardier
Bombardier je korunným klenotom pre Quebec a Kanadu a je pre nás veľmi, veľmi dôležitý, uviedla Jolyová.
Autor TASR
Ottawa 3. februára (TASR) - Kanada urobí všetko, čo je v jej silách, v záujme ochrany výrobcu lietadiel Bombardier, vyhlásila v utorok ministerka priemyslu Melanie Jolyová. Svojim vyjadrením reagovala na amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý pohrozil Kanade novými clami vo výške 50 % na lietadlá predávané v Spojených štátoch. V prípade spoločnosti Bombardier Trump vyhlásil, že povolenie na predaj jej lietadiel v USA bude zrušené. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Bombardier je „korunným klenotom pre Quebec a Kanadu a je pre nás veľmi, veľmi dôležitý. A my samozrejme urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme podporili spoločnosť a letecké odvetvie“, povedala novinárom Jolyová. Ministerka dodala, že v pondelok (2. 2.) hovorila s generálnym riaditeľom spoločnosti Bombardier Ericom Martelom. K obsahu rozhovoru sa bližšie nevyjadrila.
Trump svoje hrozby minulý týždeň odôvodnil postupom kanadských úradov, ktoré podľa jeho vyjadrenia neschválili niekoľko modelov amerického výrobcu lietadiel Gulfstream, priameho konkurenta spoločnosti Bombardier, čím v praxi zakázali ich predaj v Kanade. Trump už predtým pohrozil clami až vo výške 100 % na všetok kanadský tovar dovážaný do USA, ak by Ottawa uzavrela obchodnú dohodu s Čínou.
Bombardier je „korunným klenotom pre Quebec a Kanadu a je pre nás veľmi, veľmi dôležitý. A my samozrejme urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme podporili spoločnosť a letecké odvetvie“, povedala novinárom Jolyová. Ministerka dodala, že v pondelok (2. 2.) hovorila s generálnym riaditeľom spoločnosti Bombardier Ericom Martelom. K obsahu rozhovoru sa bližšie nevyjadrila.
Trump svoje hrozby minulý týždeň odôvodnil postupom kanadských úradov, ktoré podľa jeho vyjadrenia neschválili niekoľko modelov amerického výrobcu lietadiel Gulfstream, priameho konkurenta spoločnosti Bombardier, čím v praxi zakázali ich predaj v Kanade. Trump už predtým pohrozil clami až vo výške 100 % na všetok kanadský tovar dovážaný do USA, ak by Ottawa uzavrela obchodnú dohodu s Čínou.