Kanadské banky zvýšia rezervy na krytie strát pravdepodobne o štvrtinu

Toronto 21. augusta (TASR) - Šesť najväčších kanadských bánk pravdepodobne vyčlení v 3. štvrťroku rezervy na krytie prípadných úverových strát za viac než 4 miliardy kanadských dolárov (CAD). Objem rezerv by tak mal byť o viac než štvrtinu vyšší než za rovnaké obdobie minulého roka. Predpokladajú to analytici, podľa ktorých za výrazným rastom rezerv na krytie strát je čiastočne rast počtu insolvencií a očakávania bánk, že tento trend bude pokračovať. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Analytici odhadujú, že šestica najväčších kanadských bánk vyčlení za 3. kvartál obchodného roka (máj - júl) rezervy na krytie prípadných úverových strát celkovo za 4,5 miliardy CAD (2,98 miliardy eur). Ak sa tento odhad potvrdí, bude to znamenať medziročný rast rezerv o takmer 27 %.



"Výsledky bánk za 3. štvrťrok pravdepodobne poukážu na zložitú situáciu v kanadskej ekonomike. Očakávame, že súčasťou správ o hospodárskych výsledkoch bude aj spomalenie rastu objemu poskytnutých úverov," uviedol analytik z americkej Bank of America Ebrahim Poonawala.



Kanadská centrálna banka síce v tomto roku znížila už dvakrát úrokové sadzby, vplyv tohto kroku sa však podľa analytikov v 3. kvartáli 2023/2024 ešte stále v plnej miere neprejavil. Avšak očakávané ďalšie znižovanie sadzieb na ešte troch zasadnutiach banky do konca roka by sa za celý 2. polrok už prejaviť mohlo.



Trhy teraz čakajú na výsledky Toronto-Dominion Bank. Tá bude vo štvrtok 22. augusta prvou zo šestice najväčších kanadských bánk, ktorá zverejní kvartálne výsledky. Čaká sa aj na výsledky Bank of Montreal, ktorá by rovnako mala podľa analytikov oznámiť rast rezerv na krytie prípadných úverových strát.



Analytici odhadujú, že až päť zo šiestich kanadských bánk oznámi za 3. štvrťrok rast rezerv na krytie úverových strát, a to v rozmedzí od 28,4 % do 45 %. Iba banka CIBC by mala oznámiť pokles týchto rezerv.



(1 EUR = 1,5085 CAD)