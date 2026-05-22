Kanadské výrobné ceny v apríli medzimesačne vzrástli
Energie a ropné produkty zdraželi o 7,7 % po tom, ako v marci stúpli o 26,9 %.
Autor TASR
Ottawa 22. mája (TASR) - Ceny výrobcov v Kanade v apríli medzimesačne stúpli o 2 % po marcovom posilnení o 2,4 % a prekonali očakávanie trhu, že sa zvýšia iba o 1,3 %. Vyplýva to z údajov, ktoré v piatok zverejnil štatistický úrad krajiny. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Energie a ropné produkty zdraželi o 7,7 % po tom, ako v marci stúpli o 26,9 %. V apríli sa zvýšili hlavne ceny rafinovaných ropných produktov, a to o 8,1 %. Ceny chemikálií a chemických výrobkov minulý mesiac v Kanade vzrástli o 7,3 %. Bolo to ich najvýraznejšie medzimesačné posilnenie v histórii záznamov, ktoré sú k dispozícii od januára 1981. Zdraželi najmä plastové živice (35,7 %) a farbivá a pigmenty a petrochemické produkty (15 %). Hnojivá, pesticídy a iné chemické výrobky zdraželi o 5,7 %.
Bez zahrnutia energií a ropy sa kanadské výrobné ceny v apríli medzimesačne zvýšili o 1,1 %. V porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka ceny výrobcov v Kanade v apríli stúpli o 11,4 %, čiže najviac od júla 2022.
