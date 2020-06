Kanadský Bombardier zruší pre koronakrízu 2500 pracovných miest

Montreal 5. júna (TASR) - Kanadská spoločnosť Bombardier zruší vo svojej leteckej divízii 2500 pracovných miest. Rozhodnutie je reakciou na pokles predaja lietadiel v dôsledku opatrení na obmedzenie šírenia nového koronavírusu.



"Vzhľadom na očakávaný tohtoročný 30-percentný pokles dodávok firemných lietadiel v dôsledku pandémie sme nútení upraviť svoje prevádzky a počet zamestnancov, čo nám umožní vrátiť krízou zasiahnutému biznisu pevné základy," uviedla spoločnosť po tom, ako oznámila rozsah prepúšťania. Malo by sa dotknúť najmä zamestnancov v Kanade. Firma zároveň dodala, že náklady spojené s prepúšťaním odhaduje tento rok na 40 miliónov USD (35,56 milióna eur).



Spoločnosť je v súčasnosti v procese predaja železničnej divízie francúzskemu koncernu Alstom za 6,2 miliardy eur. Už minulý mesiac Bombardier uviedol, že tento predaj by koronakríza ovplyvniť nemala. Viac informácií o vývoji na trhu a ďalších krokoch by firma mala oznámiť 6. augusta, keď zverejní výsledky za 2. kvartál.



Začiatkom mája Bombardier zverejnil výsledky za 1. štvrťrok, pričom oznámil vysokú stratu. Tá dosiahla 200 miliónov USD, zatiaľ čo v rovnakom období minulého roka zaznamenal zisk 239 miliónov USD.



(1 EUR = 1,1250 USD)