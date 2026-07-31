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Kanadský rozpočtový deficit v apríli a máji medziročne prudko klesol
Príjmy za prvé dva mesiace fiškálneho roka 2026/27 vzrástli o 15,5 %.
Autor TASR
Ottawa 31. júla (TASR) - Kanada zaznamenala počas prvých dvoch mesiacov fiškálneho roka 2026/2027 výrazne nižší rozpočtový deficit ako v rovnakom období pred rokom. Dôvodom bol rýchlejší rast príjmov než výdavkov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Celkový schodok za apríl a máj 2026 dosiahol 1,36 miliardy CAD (843,72 milióna eur), uviedlo kanadské ministerstvo financií. V rovnakom období minulého fiškálneho roka deficit predstavoval 9,91 miliardy CAD.
Príjmy za prvé dva mesiace fiškálneho roka 2026/27 vzrástli o 15,5 %. Najväčší príspevok predstavovali vyššie výnosy z dane z príjmov a spotrebných daní. Výdavky v uvedenom období stúpli len o 3,7 %.
Náklady na obsluhu verejného dlhu sa zvýšili o 3,3 % najmä v dôsledku vyšších efektívnych úrokových sadzieb pri vyššom objeme obchodovateľných štátnych dlhopisov.
Samotný májový deficit predstavoval 310 miliónov CAD, zatiaľ čo v máji 2025 dosiahol 2,20 miliardy CAD.
(1 EUR = 1,6119 CAD)
Celkový schodok za apríl a máj 2026 dosiahol 1,36 miliardy CAD (843,72 milióna eur), uviedlo kanadské ministerstvo financií. V rovnakom období minulého fiškálneho roka deficit predstavoval 9,91 miliardy CAD.
Príjmy za prvé dva mesiace fiškálneho roka 2026/27 vzrástli o 15,5 %. Najväčší príspevok predstavovali vyššie výnosy z dane z príjmov a spotrebných daní. Výdavky v uvedenom období stúpli len o 3,7 %.
Náklady na obsluhu verejného dlhu sa zvýšili o 3,3 % najmä v dôsledku vyšších efektívnych úrokových sadzieb pri vyššom objeme obchodovateľných štátnych dlhopisov.
Samotný májový deficit predstavoval 310 miliónov CAD, zatiaľ čo v máji 2025 dosiahol 2,20 miliardy CAD.
(1 EUR = 1,6119 CAD)