Kanadský vývoz do Spojených štátov v marci klesol o 6,6 %

Ottawa 6. mája (TASR) - Kanada v marci výrazne menej obchodovala so Spojenými štátmi, pokles na začiatku colnej vojny so svojim susedom ale kompenzovala zvýšením dodávok na iné zahraničné trhy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP, ktorá v utorok zverejnila údaje kanadského štatistického úradu.



Spojené štáty začiatkom marca zaviedli rozsiahle clá na dovoz kanadského tovaru. Následne pristúpili k ich čiastočnému zníženiu a niektorým tovarom udelili z ciel výnimku. Kanada na kroky USA reagovala odvetnými clami. Vývoz do Spojených štátov sa v marci výrazne znížil, a to približne o 6,6 %, uviedol štatistický úrad. „Tento pokles bol však takmer úplne kompenzovaný silným nárastom vývozu do iných krajín ako do Spojených štátov,“ dodal úrad vo vyhlásení, pričom poukázal na 24,8-percentný nárast dodávok do zámoria. Dovoz zo Spojených štátov klesol o 2,9 %.



Celkový kanadský vývoz podľa štatistického úradu v marci klesol o 0,2 % najmä v dôsledku nižších cien, zatiaľ čo celkový dovoz sa znížil o 1,5 %. Obchodný deficit Kanady sa tak znížil z 1,4 miliardy kanadských dolárov (894 miliónov eur) vo februári na marcových 506 miliónov CAD. Prebytok obchodnej bilancie Kanady so Spojenými štátmi klesol na 8,4 miliardy CAD.



V marci sa zvýšil napríklad vývoz zlata do Spojeného kráľovstva, ropy do Holandska a rôznych výrobkov do Nemecka. Vývoz motorových vozidiel a súčiastok tiež prudko vzrástol pred tým, ako Spojené štáty začiatkom apríla zaviedli zvýšené clá na automobilový sektor.



(1 EUR = 1,566 CAD)