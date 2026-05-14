Kancelár F. Merz vyzval na zásadnú modernizáciu rozpočtu EÚ
Európska komisia predložila na roky 2028 až 2034 rozpočtový plán v celkovom objeme 1,76 bilióna eur, upravený o infláciu.
Autor TASR
Aachen 14. mája (TASR) - Nemecký kancelár Friedrich Merz vo štvrtok vyzval na „zásadnú modernizáciu“ rozpočtu Európskej únie. Strednodobé finančné plánovanie EÚ by sa malo viac orientovať na vojenskú a ekonomickú silu, povedal v príhovore na slávnostnom odovzdávaní tohtoročnej Medzinárodnej ceny Karola Veľkého, ktorú získal bývalý šéf Európskej centrálnej banky Mario Draghi. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Zjednodušená štruktúra, investície do konkurencieschopnosti a obrany, zameranie sa na európske zdroje pre európsku politiku. To všetko je potrebné, pretože zdroje sú obmedzené,“ povedal Merz. Kancelár však dôrazne odmietol nové spoločné zadlžovanie členských štátov. „Nemecko nemôže z ústavných dôvodov ísť touto cestou,“ vysvetlil.
Európska komisia predložila na roky 2028 až 2034 rozpočtový plán v celkovom objeme 1,76 bilióna eur, upravený o infláciu. Nemecko je v EÚ najväčším prispievateľom do spoločného rozpočtu. Merz poznamenal, že viac ako dve tretiny peňazí smerujú na „prerozdeľovanie a dotácie“, zatiaľ čo jeho cieľom je posilniť európsku suverenitu vo svete, v ktorom rozhodujúcu úlohu zohráva politika veľmocí, akú presadzujú Spojené štáty, Čína a Rusko. „Musíme sebavedome definovať naše vlastné záujmy. A musíme byť pripravení niečo investovať, aby sme tieto záujmy obhájili,“ zdôraznil kancelár.
