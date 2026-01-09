Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Kancelár Merz privítal súhlas EÚ s podpísaním dohody s Mercosurom

Na snímke Friedrich Merz. Foto: TASR/AP

Na potvrdenie kvalifikovanej väčšiny stačil súhlas aspoň 15 európskych štátov so 65-percentným zastúpením populácie Únie.

Autor TASR
Berlín 9. januára (TASR) - Nemecký kancelár Friedrich Merz privítal súhlas Európskej únie (EÚ) s podpísaním obchodnej dohody s juhoamerickým združením Mercosur. Ide o „míľnik pre európsku obchodnú politiku a dôležitý signál našej strategickej suverenity a schopnosti konať“, vyhlásil v piatok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Touto dohodou posilňujeme naše hospodárstvo a obchodné vzťahy s našimi partnermi v Južnej Amerike a to je dobré pre Nemecko a pre Európu,“ povedal Merz. Kancelár dodal že 25 rokov vyjednávaní o dohode je príliš dlhá doba. „Teraz je dôležité rýchlo uzavrieť ďalšie dohody o voľnom obchode,“ zdôraznil.

Po takzvanom indikatívnom hlasovaní na zasadnutí veľvyslancov 27 členských krajín pri EÚ (Coreper) je jasné, že väčšina členských štátov eurobloku dala v piatok zelenú podpísaniu dohody o voľnom obchode medzi EÚ a krajinami združenia Mercosur - Brazíliou, Argentínou, Uruguajom a Paraguajom. Na potvrdenie kvalifikovanej väčšiny stačil súhlas aspoň 15 európskych štátov so 65-percentným zastúpením populácie Únie.

Do poslednej chvíle sa proti dohode v jej súčasnej podobe stavalo Francúzsko po boku Poľska, Maďarska, Írska a Rakúska. Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová by mala dohodu v mene EÚ podpísať v pondelok (12. 1.) v Paraguaji.
