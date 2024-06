Scholz vyzval Čínu, aby pokročila v spore o dotácie elektromobilov

Berlín 24. júna (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz vyzval v pondelok Čínu, aby prevzala iniciatívu v spore o clá na elektromobily, ktorý vedie s Európskou úniou (EÚ). Je dobré, že Európska komisia (EK) ponúkla Pekingu ďalšie rokovania, je však jasné, že v tejto chvíli potrebujeme vážny posun a pokrok aj z čínskej strany, povedal Scholz. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



EK v polovici júna oznámila, že plánuje zaviesť sankčné clá na elektrické autá dovážané z Číny. Clá až do výšky 38,1 % by sa v určitých prípadoch od začiatku júla uplatňovali so spätnou účinnosťou, ak sa vládou v Pekingu nepodarí nájsť dohodu. V sobotu (22. 6.) Komisia oznámila, že s čínskou stranou sa dohodla na ďalších rokovaniach. EÚ obviňuje Čínu z nadmerného a neférového dotovania svojich výrobcov elektrických vozidiel. Peking v pondelok vyzval EÚ, aby zrušila predbežné clá do 4. júla, keďže sa obe strany dohodli na začatí rokovaní.



Vyšetrovanie čínskych dotácií bude v EÚ pokračovať do 2. novembra a výsledkom môžu byť konečné clá, zvyčajne na päť rokov. Čína opakovane vyzvala EÚ, aby clá zrušila, pričom vyjadrila ochotu rokovať. Zároveň vyhlasuje, že podnikne kroky na ochranu čínskych firiem, ak by v EÚ došlo k zavedeniu ciel.