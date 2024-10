Kancelár Scholz verí v skoré riešenie sporu o čínske elektromobily

Brusel 14. októbre (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz verí, že v spore o antisubvenčné clá na elektromobily z Číny sa podarí nájsť riešenie do konca októbra. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Chcel by som povedať, že naďalej zostáva našou spoločnou nádejou, že do konca októbra dôjde k dohode s Čínou," uviedol Scholz v pondelok v Berlíne na spoločnej tlačovej konferencii s predsedníčkou Európskej komisie (EK) Ursulou von der Leyenovou.



S Čínou sa rokuje napríklad o tom, aké kompenzácie by mohla ponúknuť ako náhradu za vyrovnávacie clá, doplnila šéfka Komisie. Otvorená je podľa nej napríklad možnosť, že čínski výrobcovia by na spoločnom európskom trhu garantovali minimálne predajné ceny svojich elektromobilov. "Dôležité je, že rokovania môžu a budú prebiehať aj po dni nadobudnutia účinnosti vyrovnávacích ciel," povedala Leyenová.



Začiatkom mesiaca hlasovala dostatočná väčšina členských štátov EÚ za dodatočné clá na elektromobily z Číny, Nemecko však bolo proti. Rozhodnutie o tom, či nové clá nadobudnú platnosť začiatkom novembra, je teraz v rukách Komisie. Orgán EÚ, ktorý dohliada na hospodársku súťaž, na základe svojho vyšetrovania argumentuje, že Čína prostredníctvom vysokých dotácií umelo stláča cenu svojich elektromobilov, čím poškoduje európsky priemysel. Clá nemusia nadobudnúť účinnosť, ak sa s Pekingom včas nájde riešenie za rokovacím stolom.