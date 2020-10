Kancelária NRSR akceptuje návrh rozpočtu, očakáva však komplikácie

Bratislava 14. októbra (TASR) - Kancelária Národnej rady (NR) SR akceptuje vládou schválený návrh štátneho rozpočtu na budúci rok. Pripomenula, že so zníženým rozpočtom môže byť komplikovanejšie dlhodobo zabezpečovať všetky nevyhnutné opatrenia súvisiace s pandémiou nového koronavírusu. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR.



Vzhľadom na pandémiu a očakávaný negatívny ekonomický vývoj je podľa kancelárie pochopiteľné znižovanie niektorých rozpočtových kapitol v návrhu rozpočtu. Kancelária pripomína, že sa snaží o eliminovanie výdavkov, no očakáva, že v budúcom roku môže byť komplikovanejšie dlhodobo zabezpečovať všetky nevyhnutné opatrenia súvisiace s aktuálnou pandémiou, "ktoré si z objektívnych príčin vyžadujú oproti štandardnému stavu aj väčšie nároky na materiálne, technické a personálne kapacity".



Kancelária NR SR totiž musí byť podľa zákona schopná plniť organizačné a technické úlohy spojené so zabezpečovaním činnosti národnej rady a jej výborov za splnenia ústavnej podmienky, podľa ktorej Národná rada SR zasadá stále.



Kancelária NR SR pripomenula, že dlhodobo hospodári s pridelenými rozpočtovými prostriedkami hospodárne a efektívne, s prioritou čo najnižších výdavkov pri všetkých investičných akciách. "Hlavným kritériom pri výbere externých dodávateľov prostredníctvom postupov verejného obstarávania je okrem odbornosti najmä najnižšia cena, aby boli náklady Kancelárie NR SR vždy čo najnižšie. Taktiež sú v maximálnej možnej miere využívané vnútorné technické a personálne kapacity, aby sa eliminovali ďalšie dodatočné výdavky z rozpočtu Kancelárie NR SR," napísal odbor.



Z návrhu rozpočtu vyplýva, že Kancelária NR SR by mala mať v budúcom roku k dispozícii financie vo výške 35,7 milióna eur. Je to o dva milióny menej oproti predchádzajúcemu roku.