Kancelária rozpočtovej rady očakáva 1,9-% rast slovenskej ekonomiky

Bratislava 23. januára (TASR) - Rast slovenskej ekonomiky za minulý rok by mohol dosiahnuť 2,3 %. V prvom štvrťroku tohto roka by mohol dosiahnuť 1,9 %. Odhaduje to Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ). Odhad na posledný štvrťrok minulého roka a prvý štvrťrok tohto roka podľa KRRZ ukazuje približne polovičný rast oproti roku 2018. Hoci je miera nezamestnanosti na minimách a akciové indexy na maximách, návrat k silnejšiemu rastu sa podľa KRRZ nejaví ako pravdepodobný, keďže zahraničný obchod naďalej stagnuje.



Podľa modelového odhadu kancelárie rozpočtovej rady sa rast hrubého domáceho produktu za rok 2019 odkláňa od pôvodných predpokladov Výboru pre makroekonomické prognózy zo septembra 2019 len minimálne, s negatívnou odchýlkou o 0,1 %. "Makroekonomické východiská pre tvorbu východísk štátneho rozpočtu na ďalšie roky budú najbližšie aktualizované v prvej polovici februára. Odhad rastu hrubého domáceho produktu (HDP) na prvý štvrťrok 2020 je aktuálne vo výške 1,9 %," vyčíslila KRRZ. Rovnaký rast na úrovni 1,9 % by mala ekonomika dosiahnuť aj v poslednom kvartáli minulého roka.



Celkovo podľa rozpočtovej rady medziročný rast HDP za posledné dva štvrťroky skončil mierne horšie ako prognóza výboru pre makroprognózy. "V dátach sa aktuálne neobjavujú výrazné signály pre zrýchlenie či spomalenie. Od pôvodných predpokladov prognóz z jesene 2019 sa výraznejšie odkláňa najmä vývoz, ktorý bude pravdepodobne medziročne horší i na začiatku tohto roka," odhaduje kancelária rozpočtovej rady.



V decembri minulého roka sa zastavil prísun cudzincov na trh práce. "Očakávania vývoja zamestnanosti sú zo strany domácností, ako i firiem výrazne pesimistickejšie než pred rokom, ale pokles zamestnanosti v priemysle je tlmený službami," doplnila KRRZ.



Jednotlivé odhady modelu pre rast HDP v poslednom kvartáli minulého roka a prvom štvrťroku tohto roka sú podľa KRRZ stabilnejšie než posledné štvrťroky a ukazujú približne na polovičný rast oproti roku 2018.



"Zatiaľ čo mesačné tržby i zamestnanosť vo vybraných odvetviach spomaľujú najmä vplyvom priemyslu, mzdová báza v reálnom vyjadrení vykazuje stále rast vplyvom silného rastu miezd. Miera nezamestnanosti je naďalej na historických minimách," konštatuje KRRZ.



K miernemu optimizmu však podľa KRRZ nabáda postupné zlepšovanie očakávaní podnikateľov v Nemecku od septembra 2019 (IFO), zatiaľ čo sentiment v priemysle na Slovensku v posledných mesiacoch výrazne kolíše a je bez zjavného trendu.