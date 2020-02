Kancelária rozpočtovej rady upozorňuje na možný rast deficitu

Bratislava 5. januára (TASR) - Ak vláda neprijme dodatočné opatrenia, deficit slovenských verejných financií v tomto roku môže dosiahnuť 1,79 % hrubého domáceho produktu (HDP). Upozorňuje na to Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ) vo svojom najnovšom januárovom rozpočtovom semafore.



Odhadovaná veľkosť odchýlky od rozpočtovaného salda verejnej správy v tomto roku je vo výške 1,274 miliardy eur, čo podľa KRRZ predstavuje vysoké riziko pre dosiahnutie cieľa rozpočtu. "Riziká pre saldo vyplývajú najmä z vyššieho rastu výdavkov štátneho rozpočtu, nadhodnotených nedaňových príjmov a podhodnotených výdavkov samospráv," upozorňuje KRRZ.



Naplnenie rizík pre saldo by znamenalo prekročenie vládou schváleného limitu výdavkov v roku 2020, kompenzačné opatrenia by museli dosiahnuť 1,193 miliardy eur, teda 1,22 % HDP. "Najvyššie riziko očakávame pri výdavkoch štátneho rozpočtu, kde odhadujeme rast čerpania nad rozpočtovanú úroveň o 307 miliónov eur. Zvýšenie očakávame najmä v kapitálových výdavkoch z dôvodu čerpania prostriedkov prenesených z predchádzajúcich rokov," predpokladá KRRZ.



Pri nedaňových príjmoch odhaduje kancelária rozpočtovej rady výpadok výnosu o 230 miliónov eur. Ide o riziká identifikované RRZ už v čase schvaľovania rozpočtu, pričom viaceré sa každoročne opakujú. "K odhadovanému zhoršeniu salda prispieva hospodárenie samospráv s negatívnym vplyvom 224 miliónov eur, riziko očakávame najmä vo výdavkoch na mzdy a na bežné transfery, ako aj v investíciách," doplnila KRRZ.



Odhad salda v roku 2020 vychádza z aktualizovanej prognózy na rok 2019, informácie o priebežnom vývoji v roku 2020 zatiaľ nie sú k dispozícii. Deficit verejnej správy v roku 2019 po zohľadnení dosiaľ zverejnených údajov môže dosiahnuť úroveň 1,258 miliardy eur, teda 1,34 % HDP, čo podľa KRRZ predstavuje nesplnenie cieľa vyrovnaného rozpočtu.



Rozpočtový semafor je model KRRZ, ktorý na základe najnovších údajov automaticky prognózuje koncoročné plnenia jednotlivých príjmových a výdavkových položiek subjektov verejnej správy.