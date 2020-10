Kancelárie v obchodnej štvrti La Défence sa pre pandémiu vyprázdnili

Paríž 31. októbra (TASR) - Poloprázdne kancelárie a celý tím v karanténe - to je nová "norma" vo firmách, ktoré sídlia v parížskej obchodnej štvrti La Défense.



Za normálnych okolností panuje v La Défense čulý ruch. Štvrť na západnom okraji Paríža sa zvykla hemžiť ľuďmi, či už zamestnancami, klientmi alebo turistami, ktorých priťahovalo tamojšie obrovské obchodné centrum. No aktuálne je len tieňom svojho bývalého ja pre opatrenia spojené s pandémiou nového koronavírusu.



Na 18. poschodí impozantnej budovy Grande Arche je polovica kancelárskeho priestoru spoločnosti Freelance.com s rozlohou 1200 metrov štvorcových prakticky opustená.



Miestnosť, v ktorej bežne pracuje 25 zamestnancov, je prázdna a uzavretá kvôli dezinfekcii po pozitívnom teste jedného z pracovníkov na ochorenie COVID-19.



Vonku sa na prvý pohľad zdá, že situácia je normálna. Z metra a prímestských vlakov aj naďalej prúdia do štvrte zamestnanci s rúškami a v čase obeda sú terasy okolitých reštaurácií plné, ale vo vnútri 59 veží zo skla a ocele nič nevyzerá tak, ako pred vírusom.



Odkedy Francúzsko v máji zrušilo prvú blokádu, pracuje v tejto štvrti už len 60 % z pôvodných 180.000 ľudí, podľa údajov tamojšej samosprávy.



V La Défense, ktorá bola postavená v 60. rokoch minulého storočia, má sídlo približne 500 spoločností, vrátane bánk, centrály akciového indexu CAC 40 a veľkých medzinárodných spoločností.



V dôsledku práce z domu, sociálneho dištancu a pravidlám pohybovania sa v kanceláriách už zamestnanci „nikdy nie sú na rovnakom mieste v rovnakom čase“, skonštatoval Rabah Kidri, vedúci tímu veľkej banky. Dodal, že spoločenské väzby, ktoré ich spájali, sa pretrhávajú a práca sa spomaľuje.



Mohamed, ktorý upratuje kancelárie v La Défense už 17 rokov, potvrdil tiež, že atmosféra sa zmenila. "Pred COVIDOM si s nami pracovníci dávali kávu, bavili sme sa. Teraz je to len práca, práca a nič iné," hovorí a dodáva, že ľudia si dávajú väčší pozor.



Pre personál upratovacej služby znamená vírus väčšiu záťaž a tlak. "Sme v prvej línii. Nesmieme robiť chyby. Ak zabudneme dať mydlo na toalety, sťažnosť ide až hore," hovorí Mohamed, ktorý odmietol uviesť celé meno.



Počas obedňajšej prestávky dezinfikuje počítačové klávesnice, stoly a panely z plexiskla umiestnené medzi pracovnými stenami, aby sa zabránilo prenosu infekcie. Bezpečnosť je kľúčová.



Kidri sa zase teraz vyhýba jedálni, odrádza ho tiež povinnosť rezervovať si miesto týždeň vopred na určitú hodinu. Namiesto toho si s kolegami radšej objednajú v neďalekej brasserii hamburgery pomocou QR kódu.



Brasserie Histoire De bývala obľúbeným miestom na stretnutia po práci. „Bývalo to veľmi živé miesto, zvykol som robiť rôzne podujatia, koncerty, akcie, ale teraz je po všetkom,“ vyhlásil José Luque, vedúci brasserie. Dodal, že niekedy musí poslať zamestnancov po hodine späť domov. Nič sa nedá naplánovať dopredu.



Nezávislé podniky, ktoré stratili tiež svojich klientov, zdieľajú jeho obavy.



Tváre v rúškach a poloprázdne kancelárie vytvárajú pochmúrnu pracovnú atmosféru.



Francúzsko zápasí s druhou vlnou infekcií. Hospodárska kríza v krajine sa tak pravdepodobne ešte zhorší. Štatistický úrad INSEE odhaduje, že francúzska ekonomika v roku 2020 klesne o 9 %, pričom stratí 840.000 pracovných miest.



Aktivita v niektorých odvetviach už klesla natoľko, že sa manažéri snažia zamestnať ľudí tým, že im dávajú dodatočné úlohy, uviedol zdroj z malej finančnej firmy pod podmienkou anonymity.



Štvrť La Défense za normálnych okolností navštívi ročne až 8,4 milióna turistov. Je tak jasné, že cestovné blokády jej tiež uštedrili tvrdý úder.



Parížska La Défense Arena, najväčšie európske koncertné miesto, vykázala finančné straty vo výške 28 miliónov eur. Elegantná strešná reštaurácia La City dočasne zavrela svoje dvere.



Trpia aj realitné firmy, ktoré prenajímajú kancelárie. Na druhej strane, podniky, ktorých zamestnanci môžu pracovať z domu, môžu v budúcnosti výrazne ušetriť na prenájme menších kancelárskych priestorov. Niektoré veľké firmy v Londýne a v New Yorku už o tom premýšľajú.



V La Défense sú pritom vo výstavbe štyri nové veže, z toho dve vysoké viac ako 200 metrov.



Christophe Burckart, riaditeľ francúzskej divízie IWG, ktorá prenajíma kancelárske priestory, sa domnieva, že po pandémii sa toto odvetvie už nevráti do starých koľají.



„Klasický lízing, pri ktorom sa spoločnosti musia zaviazať k nájmu na šesť, deväť alebo 12 rokov, sa stáva pre firmy veľmi obmedzujúcim,“ upozornil.



No až budúcnosť ukáže, či sa kancelárie v kedysi rušnej obchodnej štvrti v Paríži opäť zaplnia.