Kancelárska budova BCT 1 v Košiciach zmenila majiteľa
Výšku transakcie nezverejnili.
Autor TASR
Košice 27. mája (TASR) - Kancelárska budova Business Centrum Tesla 1 (BCT 1) na Moldavskej ceste v Košiciach má nového vlastníka. Spoločnosť Occam Real Estate ju predala ZFP UP Premium SICAV, fondu kvalifikovaných investorov, ktorý spravuje česká investičná spoločnosť Avant. Výšku transakcie sa obe strany rozhodli nezverejniť. Informovala o tom spoločnosť Occam Real Estate, ktorá ostáva aj naďalej asset manažérom budovy.
„Predaj BCT 1 je súčasťou našej dlhodobej stratégie. Aktuálne sa primárne zameriavame na development v rezidenčnom segmente. Teší nás, že budova prechádza do rúk stabilného investora a zároveň ostávame jej správcom aj do budúcna. V lokalite navyše pokračujeme v development aktivitách prostredníctvom rezidenčného projektu Rezidencia Tesla, ktorý je momentálne vo výstavbe,“ uviedol Marek Kalma, výkonný riaditeľ spoločnosti.
Budova BCT 1 sa nachádza v lokalite medzi historickým centrom Košíc a letiskom. Na piatich nadzemných podlažiach ponúka celkovú prenajímateľnú plochu 19.288 štvorcových metrov (m2), z čoho kancelárske priestory tvoria 16.281 m2, retailové priestory 1230 m2 a sklady 1777 m2. Najväčším nájomcom je spoločnosť Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia, ktorá v budove sídli od roku 2006. V apríli tohto roka zároveň predĺžila nájomnú zmluvu na ďalších sedem rokov, pričom si prenajíma viac ako 17.000 m2 prenajímateľnej plochy.
Podľa člena investičného výboru ZFP UP Premium Daniela Stehlíka BCT 1 predstavuje kvalitné a stabilné kancelárske aktívum s dlhodobým nájomcom a so silnou pozíciou na košickom trhu. „Akvizícia je v súlade s našou investičnou stratégiou zameranou na perspektívne komerčné nehnuteľnosti v krajinách Európskej únie,“ skonštatoval.
V roku 2025 bola budova certifikovaná v rámci medzinárodne uznávaného systému hodnotenia udržateľnosti budov Breeam, a to na úrovni Excellent.
