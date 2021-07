Kandidát na post nemeckého kancelára Laschet vylučuje znižovanie daní

Berlín 12. júla (TASR) - Kandidát vládnucej CDU na post nemeckého kancelára Armin Laschet vylúčil znižovanie daní po septembrových parlamentných voľbách. Ako povedal, najlepším spôsobom, ako stabilizovať verejné financie po pandémii nového koronavírusu, je návrat k plnej zamestnanosti.



"Nie, teraz sa dane znižovať nebudú, na to nemáme dosť peňazí," povedal Laschet v rozhovore pre verejnoprávnu televíziu ARD. Premiér najľudnatejšej spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko sa v januári stal lídrom CDU a v apríli jej kandidátom na post kancelára. Vzhľadom na to, že CDU v prieskumoch verejnej mienky vedie, má šancu nahradiť na tomto poste Angelu Merkelovú.



Okrem vylúčenia znižovania daní však Laschet zároveň ubezpečil, že nepočíta ani s ich zvyšovaním. Ako povedal, počas krízy Nemecko vynaložilo nemalé peniaze na podporu firiem, aby mohli pokračovať v investíciách. Prípadné zvyšovanie daní v tomto období by nebolo najlepším riešením. "Pred pandémiou dosahovalo Nemecko vysoké rozpočtové prebytky bez toho, aby zvyšovalo dane, a to vďaka zvyšovaniu zamestnanosti. V tomto trende chceme pokračovať," dodal Laschet.