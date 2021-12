Kandidát na šéfa protimonopolného úradu Medvec chce zvýšiť kontroly

Bratislava 10. decembra (TASR) – Jediný kandidát na nového šéfa Protimonopolného úradu (PMÚ) SR Matúš Medvec by chcel zvýšiť aktivity úradu v kontrole internetových transakcií, viac sa zamerať na podnety z externého prostredia či posilniť kapacity ekonomických analýz. Jedným z jeho zásadných zámerov je aj posúdenie možnosti zavedenia jednostupňového rozhodovania úradu. Medvec to povedal počas jeho piatkového verejného vypočutia na Úrade vlády SR.



"Veľkou témou, ktorú chcem priniesť, je preskúmanie výhod a nevýhod zavedenia jednostupňového rozhodovania. Som si plne vedomý, že táto téma je až radikálna," povedal Medvec. Dvojstupňové konanie má podľa neho historické korene, no jeho zrušenie by mohlo priniesť rýchlejšie rozhodovanie a väčšiu efektívnosť štátnej správy. Kandidát na šéfa PMÚ podotkol, že rozhodnutia PMÚ ešte môžu posudzovať súdy.



Medvec študoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a titul MBA získal na Staffordshirskej univerzite v Spojenom kráľovstve. Doteraz pôsobil v Národnej banke Slovenska, pracovné skúsenosti má aj zo švajčiarskej banky pre medzinárodné zúčtovanie, Európskeho parlamentu či Inštitútu vzdelávania v Bratislave. Od júna minulého roka je predsedom Úradu priemyselného vlastníctva.



"Chcem aby protimonopolný úrad bol efektívny, akcieschopný, aby bol nezávislý, progresívny, ale aj viditeľný orgán štátnej správy," povedal Medvec. Práve aktívne vystupovanie úradu na verejnosti sa podľa neho v poslednom období stráca. Napríklad v posledných dvoch rokoch PMÚ neorganizoval žiadne workshopy. Úrad by mal byť aktívnejší najmä v čase, keď sa mení legislatíva. Podľa Medveca by sa mal PMÚ viac angažovať aj v medzinárodnej spolupráci.