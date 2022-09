Kandidáti na nového predsedu ÚVO absolvovali verejné vypočutie

Bratislava 19. septembra (TASR) – Kandidáti na funkciu predsedu Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) absolvovali v pondelok verejné vypočutie. Organizovala ho Americká obchodná komora v SR spolu s Nadáciou Zastavme korupciu a Slovensko.Digital. Na post kandiduje Ľubomír Kubička, Peter Kubovič, Tomáš Lepieš a Helena Polónyi.



Kubička podľa vlastných slov dlhodobo na rozhodnutiach ÚVO vidí, že absentuje "praktický pohľad na verejné obstarávanie". "Preto som aj podal kandidatúru, lebo si myslím, že v tomto môžem práve pomôcť úradu," ozrejmil. Jednou z prvých vecí, ktorú by chcel spraviť, je verejne odprezentovať pohľad úradu na jednotlivé procesné problémy, ktoré v praxi vznikajú. "Aby si verejní obstarávatelia boli istí, ako sa bude rozhodovať v daných veciach," dodal.



Kubovič skonštatoval, že pozná problémy, ktoré sú vo verejnom obstarávaní. Deklaroval, že sa hlási ako nezávislý kandidát a taký by mal byť aj samotný úrad. Chce, aby legislatíva v tejto oblasti dávala zmysel. "V mojom ponímaní ju hlavne stabilizujme a venujme sa realite, teda tomu nákupu," spresnil. Myslí si, že šéf úradu by mal mať prax aj so zákazkami. Podotkol, že aj jemu prax u obstarávateľa ukázala niektoré anomálie systému.



"Prvoradá podmienka na predsedu úradu za mňa je odbornosť, nezávislosť a morálne predpoklady," vyhlásil Lepieš. ÚVO podľa neho musí zostať odborný a kandidát musí byť nezávislý. Priblížil, že viedol pracovnú skupinu, ktorá nastavovala systém kontrol na nové programové obdobie, kde išlo o reformu z hľadiska výkonu kontrol.



Podľa Polónyi úrad začína pôsobiť len vo funkcii kontrolného, sankčného orgánu a prestal usmerňovať proces. Kritizovala aj rozsah zákona, ktorý upravuje túto oblasť, legislatíva podľa nej má byť stručná. Vyzdvihla dôležitosť praxe vo verejnom obstarávaní. Nastavila by zároveň podmienky prijímania pracovníkov. Každý kontrolór by podľa nej mal mať za sebou minimálne jednu nadlimitnú a päť podlimitných zákaziek, ktoré reálne realizoval.



Ľubomír Kubička momentálne pôsobí na ministerstve vnútra, kde sa venuje oblasti verejného obstarávania. Peter Kubovič zastáva v súčasnosti pozíciu v Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústave ako špecialista obstarávania. Ďalší kandidát Tomáš Lepieš je aktuálne riaditeľom odboru dohľadu na ÚVO. Helena Polónyi pracuje vo sfére organizačného a ekonomického poradenstva, a to aj v oblasti verejného obstarávania.



ÚVO bol zriadený 1. januára 2000. Je to nezávislý ústredný orgán štátnej správy, na čele ktorého stojí predseda. Toho na návrh vlády volí a odvoláva parlament. Funkčné obdobie predsedu ÚVO je päťročné. Úrad v oblasti verejného obstarávania zastupuje SR navonok, pracuje v odborných pracovných komisiách Európskej únie a aktívne spolupracuje so zahraničnými partnerskými inštitúciami.