Kandidátom na voľbu člena Rady SPF je Martin Lukačovič

Bratislava 6. decembra (TASR) - Kandidátom na voľbu člena Rady Slovenského pozemkového fondu (SPF), ktorých volí a odvoláva Národná rada (NR) SR na návrh vlády SR, je Martin Lukačovič. Schválil to v stredu vládny kabinet.



Lukačovič je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (2002). Od roku 2006 pôsobí ako advokát.



Podľa zákona o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách činnosť a hospodárenie SPF kontroluje trinásťčlenná Rada SPF. Členov rady volí a odvoláva NR SR, a to ôsmich členov na návrh vlády SR a piatich členov na základe princípu pomerného zastúpenia politických strán a politických hnutí, za ktoré boli poslanci zvolení do NR SR.