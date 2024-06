Kantar: Apple sa stáva prvou svetovou značkou s hodnotou 1 bilión USD

New York 12. júna (TASR) - Americký technologický gigant Apple sa stal prvou značkou, ktorej hodnota prekonala hranicu 1 bilión USD (931,97 miliardy eur). To predstavuje nárast o 15 % oproti minulému roku. Vyplýva to z globálneho rebríčka BrandZ, ktorý spoločnosť Kantar zverejnila v stredu. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Apple si v roku 2024 udržal svoju pozíciu najhodnotnejšej značky na svete, už tretí rok po sebe. Po ňom nasledujú spoločnosť Alphabet, vlastník vyhľadávača Google s hodnotou značky 753 miliardy USD a Microsoft so 713 miliardami USD.



Začiatkom tohto týždňa Apple predstavil nové funkcie umelej inteligencie (AI), od ktorých sa očakáva, že zvýšia dopyt po telefónoch iPhone po poklese ich predaja v dôsledku kolísania spotrebiteľských výdavkov a silnej konkurencie technologických rivalov.



Pokiaľ ide o trhovú kapitalizáciu Apple s hodnotou 3,18 bilióna USD tesne zaostáva za Microsoftom, ktorý má hodnotu 3,22 bilióna USD, ale je pred spoločnosťou Nvidia, ktorej hodnota dosiahla 2,97 bilióna USD.



Nvidia, ktorá ťaží z prudkého nárastu nadšenia pre AI a rozmachu dopytu po čipoch, je debutantom v zozname 10 najhodnotnejších svetových značiek spoločnosti Kantar. Hodnota jej značky sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom takmer strojnásobila na viac ako 200 miliárd USD, čím sa Nvidia zaradila na šiestu priečku rebríčka najhodnotnejších značiek na svete.



Kantar dodal, že prieskum zahŕňal viac ako 4,3 milióna rozhovorov so spotrebiteľmi a týkal sa 532 kategórií a 21.000 rôznych značiek na 54 trhoch.



(1 EUR = 1,073 USD)