Kapacita chovu ošípaných by sa mohla na farme Sziget zvýšiť

Dolné Saliby 4. októbra (TASR) - Maximálna kapacita chovu ošípaných na farme Sziget v katastri obce Dolné Saliby (okres Galanta) by sa mohla zvýšiť o vyše 150 percent na 14.472 kusov. Vyplýva to zo zámeru Poľnohospodárskej spoločnosti Dolné Saliby predloženého do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).



V areáli farmy sa v súčasnosti nachádza šesť zrekonštruovaných objektov na výkrm ošípaných s maximálnou kapacitou 5736 kusov. Ich prevádzka sa začala v apríli 2023. "Rozšírená farma bude aj naďalej slúžiť na chov ošípaných so živou hmotnosťou od 25 do 35 kilogramov do porážkovej hmotnosti 110 kilogramov živej váhy s cieľom produkcie kvalitného bravčového mäsa," uvádza sa v zámere.



Expedícia ošípaných sa vykonáva výlučne na bitúnky na Slovensku. "Výrobný cyklus chovu ošípaných je nastavený tak, že sa ošípané z hospodárskeho dvora momentálne expedujú v dvojtýždňových intervaloch," priblížil investor.



Okrem iného by mali byť postavené štyri nové objekty na výkrm ošípaných. Celkové orientačné náklady sú šesť miliónov eur. Začiatok výstavby sa predpokladá v roku 2025. Ministerstvo životného prostredia odsúhlasilo realizáciu navrhovanej činnosti. Záverečné stanovisko zatiaľ nenadobudlo právoplatnosť.