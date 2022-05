Kapacita na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov rekordne vzrástla

Londýn 11. mája (TASR) - Zvyšujúce sa obavy o energetickú bezpečnosť a zmena klímy by mali v tomto roku zvýšiť kapacitu na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov o rekordných viac než 300 gigawattov (GW). Uviedla to v stredu Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Podľa IEA v minulom roku vzrástla kapacita na produkciu energie z obnoviteľných zdrojov o rekordných 295 GW. Tento rok by sa tempo rastu malo opäť zrýchliť a dosiahnuť nový rekord 320 GW.



Minuloročný rast kapacity prekonal pôvodné odhady IEA. Tá počítala s rastom v roku 2021 o 290 gigawattov. Za zvýšením kapacity v minulom roku je najmä Čína, ale aj krajiny Európskej únie a Latinskej Ameriky, dodala IEA.



S ďalším zrýchlením rastu kapacity na produkciu energie z obnoviteľných zdrojov počíta IEA napriek zvyšujúcim sa cenám surovín a problémom v dodávateľskom reťazci. Práve pre zvýšené ceny komodít a nákladov na dopravu zostanú podľa IEA náklady na inštaláciu solárnych panelov vysoké, a to ako v tomto, tak aj v budúcom roku.