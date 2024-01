Kapacita nových pripojených OZE vlani medziročne vzrástla štvornásobne

Bratislava 17. januára (TASR) - Záujem o obnoviteľné zdroje energie (OZE) na Slovensku vlani prudko narástol. Do siete bolo pripojených 21.307 nových obnoviteľných zdrojov s celkovým výkonom 266,9 megawattu (MW). Oproti roku 2022 ide o štvornásobný nárast inštalovanej kapacity, informovala v stredu Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI).



"Najviac, 11.202 elektrární s celkovým výkonom 107,8 MW sa pripojilo na západnom Slovensku, nasledovalo stredné Slovensko so 6028 novými elektrárňami s celkovým výkonom 102,8 MW. Najmenej sa pripájalo na východnom Slovensku, kde pribudlo 4077 elektrární s výkonom 56,3 MW," spresnila SAPI na základe údajov distribučných spoločností.



Najväčší podiel na medziročnom prírastku mali malé fotovoltické rezidenčné zdroje, ktoré predstavovali 92 % z celkového počtu inštalácií a 52 % celkového nárastu inštalovanej kapacity. "Rezidenčné zdroje potvrdili svoju dominanciu na Slovensku a prekvapili aj priemerným výkonom inštalácie, ktorý bol na úrovni 7,06 kW. Masívne prírastky podporili jednak obavy zo zdražovania energií, no veľkú úlohu zohral dobre nastavený systém podpory - Zelená domácnostiam II.," uviedol riaditeľ SAPI Ján Karaba.



Podiel lokálnych zdrojov, teda tých, ktoré elektrinu produkujú pre spotrebu priamo v mieste výroby, predstavoval 39,75 %. Lokálnych zdrojov pribudlo najviac na západe Slovenska, a to 666, pričom priemerný inštalovaný výkon predstavoval 48,8 kilowattu (kW). Citeľne vyšší priemerný inštalovaný výkon bol na východe, kde dosiahol 65 KW a na strednom Slovensku bol priemerný inštalovaný výkon v porovnaní so západom takmer dvojnásobný s hodnotou 89,1 kW.



Poslednú kategóriu predstavujú komerčné zdroje, teda elektrárne, vyrábajúce elektrinu priamo na predaj. Tie sú podľa SAPI z pohľadu rozvoja sektora OZE, ako aj z pohľadu nových prírastkov inštalovaných kapacít pre krajiny západnej Európy najzaujímavejšie. "Na rozdiel od rezidenčných zdrojov pri komerčných zdrojoch Slovensko výrazne zaostáva za svojimi európskymi partnermi. Rok 2023 mal v tomto smere priniesť oživenie, no podiel 8,36 % na celkovom novom inštalovanom výkone je obzvlášť pri takto veľkých projektoch žalostne málo," upozornil Karaba.



Najviac novej kapacity (94 %) komerčných zdrojov pribudlo na strednom Slovensku. Ide však iba o kapacitu 1 MW, čo je štandardne kapacita jednej stredne veľkej fotovoltickej elektrárne.