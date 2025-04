Kapacita plynovodu z Maďarska by sa mala zvýšiť o štvrtinu

Bratislava 1. apríla (TASR) - Pevná kapacita plynovodu v smere z Maďarska na Slovensko sa počas tohto roka pravdepodobne zvýši o 25 % z 3,5 miliardy kubických metrov (m3) na 4,38 miliardy m3 za rok. To je množstvo porovnateľné s celoročnou spotrebou Slovenska. Vyplýva to z výsledkov rokovaní medzi slovenským prepravcom plynu eustream a maďarským prevádzkovateľom prepravnej siete zemného plynu FGSZ. Informovala o tom na svojej webovej stránke spoločnosť eustream.



„Na základe nedávnych rokovaní medzi spoločnosťami eustream, a. s., a FGSZ, Ltd., plánujú slovenský a maďarský prevádzkovateľ prepravnej siete zemného plynu ponúknuť dodatočnú pevnú kapacitu na prepojovacom bode Veľké Zlievce/Balassagyarmat v smere z Maďarska na Slovensko,“ uviedol eustream. O ponuke zvýšenej kapacity na kapacitných aukciách bude prepravca plynu informovať v osobitnom oznámení.



Spoločnosť FGSZ iniciovala úpravu svojej prevádzkovej licencie na Maďarskom úrade pre reguláciu energetiky a verejných služieb. Kapacita by sa mala zvýšiť pravdepodobne v priebehu kalendárneho roka 2025 po dokončení nevyhnutných prác. Cez tento plynovod na Slovensko prúdi v súčasnosti ruský plyn od firmy Gazprom pre SPP.