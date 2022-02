Kapacita terminálov na LNG v Európe je obmedzená

Londýn 18. februára (TASR) - Európske terminály na skvapalnený zemný plyn (LNG) majú obmedzenú kapacitu na absorbovanie dodatočných dodávok z USA alebo od iných veľkých producentov v prípade, že dôjde k prerušeniu transportu plynu potrubím z Ruska, ak napadne Ukrajinu. Upozornili na to v piatok viacerí odborníci.



Európa má obavy, že Rusko, ktoré jej dodáva približne tretinu plynu, sa pripravuje na inváziu na Ukrajinu. Rusko to opakovane poprelo.



Americká administratíva sa v januári spýtala veľkých producentov LNG, ako je Katar, či môžu do Európy posielať viac skvapalneného plynu.



Podľa údajov spoločnosti Refinitiv najmenej polovica exportu amerického LNG tento mesiac smerovala do Európy. A Európa je na najlepšej ceste stať sa hlavnou destináciou pre dodávky amerického LNG už tretí mesiac po sebe.



Dovoz LNG na kontinent tak zostáva silný. Potom, čo v januári dosiahol rekordnú úroveň viac ako 16 miliárd metrov kubických (m3), vo februári zatiaľ dosiahol 6,9 miliardy m3.



To znamená, že väčšina európskych terminálov LNG funguje na plnú kapacitu, najmä v severozápadnej Európe, kde sú veľké ekonomiky ako Británia, Francúzsko a Nemecko. To vyvoláva otázky, o koľko viac LNG sa dá do Európy doviezť. A zároveň narastajú obavy, že logistické problémy "tvrdo zasiahnu kupujúcich".



Skvapalnený zemný plyn sa musí znovu upraviť a zmeniť na plyn, aby sa dal prepravovať potrubím.



Španielsko má najväčšiu kapacitu na LNG v rámci kontinentu so šiestimi terminálmi, kým Nemecko nemá žiadny.



"Problém so Španielskom je, že má obmedzené prepojenie potrubím so zvyškom Európy, len s jedným plynovodom, ktorý by mohol prepravovať plyn zo Španielska do Francúzska," upozornila Laura Pageová, hlavná analytička LNG v spoločnosti Kpler.



Aj ďalší zdroj z európskeho priemyslu pod podmienkou zachovania anonymity uviedol, že infraštruktúra na Pyrenejskom polostrove nebude stačiť na vyriešenie problémov s dodávkami plynu v Európe.