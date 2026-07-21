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Kapacita veternej energie na mori v Nemecku prekročila 10 gigawattov
Podľa súčasných plánov by Nemecko mohlo mať do roku 2032 nainštalovaných 30 GW kapacity veternej energie na mori.
Autor TASR
Berlín 21. júla (TASR) - Celková inštalovaná kapacita veternej energie na mori v Nemecku 30. júna prvýkrát prekročila 10 gigawattov (GW) po tom, čo bolo v prvej polovici tohto roka nainštalovaných viac ako 1000 megawattov (MW). Uviedlo to v utorok nemecké Spolkové združenie pre veternú energiu na mori (BWO). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
V závere júna malo Nemecko v Severnom a Baltskom mori v prevádzke celkovo 1764 veterných turbín na mori s kombinovanou kapacitou 10,8 GW. Podľa BWO bolo v pobrežných veterných parkoch Borkum Riffgrund 3, He Dreiht a Nordseecluster A nainštalovaných ďalších 22 turbín s kombinovanou kapacitou 323 MW, ale ešte ich neuviedli do komerčnej prevádzky.
Podľa súčasných plánov by Nemecko mohlo mať do roku 2032 nainštalovaných 30 GW kapacity veternej energie na mori. V roku 2025 nemecké veterné parky na mori vyrobili približne 26,1 milióna megawatthodín (MWh) elektriny. To by teoreticky stačilo na uspokojenie ročného dopytu približne 8,7 milióna domácností.
V závere júna malo Nemecko v Severnom a Baltskom mori v prevádzke celkovo 1764 veterných turbín na mori s kombinovanou kapacitou 10,8 GW. Podľa BWO bolo v pobrežných veterných parkoch Borkum Riffgrund 3, He Dreiht a Nordseecluster A nainštalovaných ďalších 22 turbín s kombinovanou kapacitou 323 MW, ale ešte ich neuviedli do komerčnej prevádzky.
Podľa súčasných plánov by Nemecko mohlo mať do roku 2032 nainštalovaných 30 GW kapacity veternej energie na mori. V roku 2025 nemecké veterné parky na mori vyrobili približne 26,1 milióna megawatthodín (MWh) elektriny. To by teoreticky stačilo na uspokojenie ročného dopytu približne 8,7 milióna domácností.