Kapacitu na pripájanie nových OZE zvýšia až po zmene legislatívy

Bratislava 29. júna (TASR) - Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) uvoľní ďalší inštalovaný výkon pre pripájanie nových obnoviteľných zdrojov energie (OZE) do elektrizačnej sústavy Slovenska až po úprave legislatívy. Od zmien zákonov či vyhlášok si SEPS sľubuje férovejší systém prideľovania kapacít a efektívnejší proces pripájania nových solárnych a veterných zdrojov do sústavy, informovala vo štvrtok spoločnosť.



"Zavedenie takejto zmeny si vyžaduje úpravy legislatívy, od príslušných zákonov až po úroveň prevádzkových poriadkov, respektíve technických podmienok jednotlivých prevádzkovateľov prenosovej sústavy a distribučných sústav," uviedol člen predstavenstva a vrchný riaditeľ úseku rozvoja, investícií a obstarávania SEPS Martin Riegel.



SEPS počas posledných dvoch rokov uvoľnila 577 megawatt (MW) inštalovaného výkonu na pripojenie obnoviteľných zdrojov energie typu FVE (fotovoltické elektrárne) a VTE (veterné elektrárne) iných ako malé zdroje a lokálne zdroje. K ďalšiemu navýšeniu kapacity pre obnoviteľné zdroje došlo zo strany Ministerstva hospodárstva (MH) SR, ktoré počas rokov 2022 a 2023 uvoľnilo 539 MW inštalovaného výkonu pre lokálne zdroje, ktoré vyrábajú elektrinu prioritne na pokrytie vlastnej spotreby. Spolu tak došlo k uvoľneniu 1116 MW inštalovaného výkonu. Z 577 MW uvoľnených SEPS v rokoch 2021 a 2022 je inštalovaných a pripojených 3,6 MW.



SEPS zdôraznila, že po realizácii všetkých projektov, na ktoré bol uvoľnený výkon ako zo strany SEPS, tak aj MH, vrátane výkonu fotovoltických elektrární pripojených v roku do roku 2021, by inštalovaný výkon FVE a VTE predstavoval hodnotu približne 1700 MW, čo predstavuje 22 % z celkovej inštalovanej kapacity SR v roku 2022.



"Nízky nárast výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) je teda spôsobený skôr aktuálne nastavenými procesmi spojenými s realizáciou výrobných zariadení, než nedostatkom uvoľnených kapacít," skonštatoval Riegel. Spoločnosť preto považuje uvoľnenú kapacitu iba za jeden z predpokladov na zvýšenie podielu výroby elektriny z OZE.



Ďalšou nevyhnutnou podmienkou je tento zdroj aj postaviť a reálne prevádzkovať. "V súčasnosti pracujeme na zapracovaní týchto zmien do novej legislatívy. Dodatočné kapacity uvoľníme bezprostredne po účinnosti týchto zmien a oznámime ich energetickému trhu s dostatočným predstihom," dodal Riegel.



SEPS vykonáva činnosť prevádzkovateľa prenosovej sústavy a zabezpečuje prenos elektrickej energie prostredníctvom svojich vysokonapäťových vedení na území Slovenska. SEPS garantuje bezpečnú a spoľahlivú prevádzku prenosovej sústavy, vyrovnanú výkonovú bilanciu medzi výrobou a spotrebou v reálnom čase, zabezpečuje cezhraničný prenos elektriny a je zodpovedná za presné meranie prenesenej elektriny.