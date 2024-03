Kapacity PPA sa zvýšia aj pre oblasť kontroly verejného obstarávania

Bratislava 20. marca (TASR) - Administratívne kapacity Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) sa zvýšia aj pre oblasť kontroly verejného obstarávania. Vyplýva to z návrhu na zmenu uznesenia vlády z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorý v stredu schválila vláda. Zvýšenie administratívnych kapacít PPA odobril vládny kabinet 13. marca.



"Z analýzy súčasného stavu Programu rozvoja vidieka (PRV) SR na roky 2014 až 2022 vyplýva, že aktuálne je potrebné realizovať proces kontroly verejného obstarávania k viac ako 800 projektom a do konca roka 2024 sa očakávajú verejné obstarávania k ďalším približne 900 projektom," uviedlo agroministerstvo k návrhu na zmenu uznesenia.



Z návrhu MPRV, ktorý 13. marca schválila vláda, vyplýva, že administratívne kapacity PPA sa pre oblasť vyhodnocovania, kontroly verejného obstarávania a implementácie projektových opatrení PRV SR na roky 2014 až 2022 do konca roka 2024 zvýšia.



Vzhľadom na veľký počet nevyhodnotených žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) a očakávaný prísun žiadostí o platbu, žiadostí o zmenu a očakávaný prísun podkladov k verejnému obstarávaniu je podľa agrorezortu potrebné dočasne posilniť administratívne kapacity PPA.



Pre kritickú situáciu v čerpaní PRV na roky 2014 až 2022 (čerpanie 62,77 %) navrhuje MPRV zabezpečiť potrebné administratívne kapacity PPA prostredníctvom dočasného preloženia štátnych zamestnancov alebo zamestnancov z orgánov štátnej správy administrujúcich poskytovanie NFP. Návrh predpokladá dočasné zvýšenie administratívnych kapacít PPA na obdobie apríl 2024 až december 2024.