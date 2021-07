Ak partneri riešia financie za pochodu, nastáva chaos

Bratislava 20. júla (TASR) – Spoločné peniaze sa netýkajú iba manželských párov, ale všetkých partnerov žijúcich v jednej domácnosti. Ak partneri podľa odborníka na osobné financie z Partners Group SK Michala Kozáka riešia financie za pochodu, nastáva chaos.



V otázkach peňazí odporúča nastaviť pravidlá a podiel na spoločnom financovaní ešte pred svadbou. Ak by sa vzťah totiž z nejakého dôvodu rozpadol, každý z partnerov vie, na čo bude mať nárok.



Niektorí majú spoločnú kasu takmer okamžite, iní si zachovávajú samostatnosť aj po niekoľkých rokoch spolužitia. „Záchytným bodom bývajú veľké spoločné životné ciele ako svadba, dieťa alebo auto," vysvetlil Kozák.



Najčastejším a zároveň aj najnákladnejším cieľom je podľa neho zabezpečenie spoločného bývania. Dôležitý pritom nie je ani tak termín kúpy alebo výstavby nehnuteľnosti, ale moment, keď sa pár rozhodne pre hypotéku na bývanie. Vtedy partneri začínajú s výpočtom úverového rámca, teda maximálnej možnej výšky úveru, ktorú im banka poskytne. To si vyžaduje dôkladnú revíziu výdavkov a overenie, či im peniaze budú stačiť na splátky úveru.



Spoločný účet pred svadbou nie je podľa Kozáka zlý nápad. Pomôže partnerom ujasniť si spoločné smerovanie a finančné plány. Nejde pritom o žiadne obmedzovanie sa, môžu si totiž stále ponechať svoje bežné účty a založiť si jeden spoločný, z ktorého budú hradiť spoločné výdavky a sporiť si na spoločné ciele.



„Jednotné pravidlá pri spoločnom účte neexistujú, pár sa len musí dohodnúť, na aké účely je spoločný účet zriadený a ako s peniazmi bude hospodáriť. Spravovanie je pritom veľmi jednoduché. Ako prvé by si mali stanoviť mesačnú sumu, ktorou bude každý na účet prispievať, nastaviť si trvalé príkazy na hradenie fixných výdavkov, ako sú nájom, internet, TV či iné. Riešením je tiež, ak partneri určia jedného spomedzi nich ako zodpovednú osobu, ktorá kontroluje pohyby na účte," pokračoval Kozák.



Spoločný účet poskytuje lepší prehľad o príjmoch a výdavkoch v domácnosti, ale aj lepšiu záruku, že manželia dosiahnu v stanovenom čase dlhodobé finančné ciele, a teda budú sa vedieť dôslednejšie pripraviť napríklad na kúpu auta, finančne náročnejšiu dovolenku alebo aj na príchod dieťaťa.



Domácnosti by si mali vytvárať rezervy hlavne na neočakávané situácie. Z rezervy tiež vedia čerpať napríklad aj počas rodičovskej dovolenky, keď má domácnosť rovnako znížený príjem. Ak pár nemá vytvorené rezervy, je podľa Kozáka potrebné spísať nevyhnutné výdavky a dohodnúť sa s partnerom, ktorému príjem ostal zachovaný, že preberie finančnú zodpovednosť a bude dočasne hradiť väčšinu záväzkov.