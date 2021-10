KAPITÁL: Auto treba chrániť pred slnkom, riziko hrozí hlavne karosérii

Bratislava 5. októbra (TASR) – Auto treba chrániť pred slnkom, riziko hrozí hlavne karosérii. Letné mesiace plné slnečných lúčov ju totiž môžu ohroziť. Ak je vozidlo často vystavované priamemu slnku, je možné vo výsledku čakať problémy, ako je vyblednutie farby karosérie, ošupovanie laku alebo stvrdnutie a rýchlejšie starnutie plastových častí interiéru a exteriéru auta. Uviedol to prevádzkový riaditeľ spoločnosti Aures Holdings, ktorá prevádzkuje medzinárodnú sieť autocentier AAA Auto, Petr Vaněček.



"Skúsenejší vodiči už vedia, že lak vozidla treba chrániť prípravkom s UV filtrom a interiér vozidla vhodným zaclonením, no nemusí ich to ochrániť pred drobnými škodami," upozornil Vaněček. Vysoké denné teploty či veľké teplotné rozdiely počas dňa môžu taktiež viesť k celkovému zníženiu tlaku v pneumatikách. Hodnotu odporúčanú pre konkrétne vozidlo zvyčajne možno nájsť na vnútornej strane viečka palivovej nádrže, prípadne na B stĺpiku po otvorení dverí vodiča.



"Po letných horúčavách je najdôležitejšie vykonať kontrolu tlaku v pneumatikách, doplniť prevádzkové kvapaliny, dôkladne vyčistiť a potom ošetriť všetky namáhané povrchy auta. To sa týka nielen laku, ale aj všetkých plastových plôch, ktoré boli vystavené slnečnému žiareniu a vysokým teplotám," pokračoval Vaněček.



S príchodom chladnejších mesiacov nastane čas, keď by sa mali odstrániť z auta aj hrubé nečistoty. Pri umývaní vozidla je potrebné dávať si pozor na to, aké prostriedky vodič použije. Vaněček odporúča vyhýbať sa agresívnym saponátom alebo kefám, ktoré majú drsný povrch, aby sa pri umývaní vozidla nepoškodili jeho povrchové časti. "V tomto prípade je určite lepšia umývacia bezkontaktná linka (wapka), ktorá vaše auto umyje šetrnejšie. Po umytí auta by ste nemali zabudnúť na navoskovanie, ktoré vám zaručí predĺženie životnosti laku. Vosk vám taktiež uľahčí umývanie vozidla, keďže na navoskované auto sa nečistoty až tak nelepia," konštatoval.



Dobré je naplánovať si aj cestu do overeného autoservisu na dôkladné preverenie stavu bŕzd, batérie a štartéra, prípadne zmeranie bodu tuhnutia chladiacej kvapaliny. Čím vyššia teplota, tým viac hrozí prehriatie brzdového obloženia a brzdovej kvapaliny. Návštevu servisu by mali vodiči využiť aj na kontrolu klimatizácie, ktorá si tiež vyžaduje pravidelnú starostlivosť, hlavne po lete, keď sa vo vozidle využívala maximálne.